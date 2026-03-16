СБУ затримала дезертира, який наводив удари по Дніпру

У Дніпрі затримали мобілізованого військовослужбовця, який після самовільного залишення частини, за даними слідства, почав працювати на російські спеслужби і передавати ворогу дані для повітряних ударів. Працівники Служби безпеки України стверджують, що агент збирав координати оборонних і критично важливих об'єктів у місті та його околицях.

Після самовільного залишення військової частини мобілізований військовослужбовець, як стверджує СБУ, опинився в полі зору російської спецслужби й погодився працювати на ворога. Контакт із представниками ФСБ виник після того, як чоловік почав шукати "легкі заробітки" в Telegram-каналах.

За версією слідства, після вербування він отримав завдання збирати інформацію про об'єкти на території Дніпра та поблизу міста, які могли бути використані російською стороною як цілі для нових повітряних атак. Агент фіксував координати оборонної та критичної інфраструктури, а потім передавав ці дані кураторам.

Серед локацій, які, за даними СБУ, він вивчав для ворога, були блокпости, запасні командні пункти українських військ, а також станції регіональної філії "Укрзалізниці". Щоб не привертати уваги, підозрюваний маскував зйомку під звичайні розмови телефоном і записував відео потенційних цілей нібито випадково.

Зібрані матеріали він, як стверджує слідство, зберігав у зашифрованому вигляді. Під час обшуку в нього вилучили смартфон, у якому, за інформацією СБУ, знайшли відеофайли з військовими об'єктами та позначеними координатами на Google-картах.

Після перших розвідувальних виходів чоловік вирішив тимчасово переховуватися у родичів на Дніпропетровщині. Однак до того моменту, за даними спецслужби, його дії вже були задокументовані, а сам фігурант перебував під контролем правоохоронців.

Наразі чоловікові повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини підозрюваному загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

