СБУ зірвала підготовку атаки Росії по Андрію Білецькому

Затримання підозрюваного. Фото: СБУ

Служба безпеки України заявила про зрив спроби Росії завдати прицільного ракетно-бомбового удару по командиру 3-го армійського корпусу Андрію Білецькому. За даними спецслужби, для наведення атаки росіяни використали завербованого оператора БпЛА, який служив в іншій бригаді на Харківщині.

Про це повідомила пресслужба СБУ, цитує Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

СБУ зірвала підготовку атаки РФ по Андрію Білецькому

Спробу російських спецслужб організувати атаку по командиру 3-го армійського корпусу Сил оборони зірвала військова контррозвідка СБУ. Операцію, як повідомили у спецслужбі, провели за сприяння Головнокомандувача ЗСУ та Командувача Сил безпілотних систем.

За версією слідства, мішенню окупантів був командир корпусу Андрій Білецький. Для наведення ракетно-бомбового удару російська сторона, як стверджують правоохоронці, залучила оператора безпілотника з іншої української бригади, яка виконує бойові завдання в Харківській області.

СБУ встановила, що підозрюваний намагався дізнатися, коли саме і в якому місці генерал прибуде на позиції його підрозділу. Для цього він користувався доступом до службових відомостей, а також обережно випитував потрібну інформацію у військовослужбовців свого з'єднання.

Військовий зливає дані. Фото: СБУ

Листування завербованого військового з російським агентом. Фото: СБУ

Окремо, за матеріалами справи, фігурант мав передати російській стороні координати штабу та навчального центру власної бригади. За цими об'єктами, як заявляє СБУ, ворог також планував здійснити окремий обстріл.

У спецслужбі наголосили, що викрили "крота" ще тоді, коли його шпигунська діяльність лише починалася. Після цього правоохоронці поетапно задокументували його комунікацію з представниками РФ і водночас убезпечили локації відповідних підрозділів Сил оборони.

Зрадник коригує дані для удару. Фото: СБУ

Затримання відбулося на території гарнізону. Під час обшуку у підозрюваного вилучили смартфон, через який, за даними слідства, він підтримував контакт з окупантами та допомагав їм готувати замах.

Чоловік інформує російського агента про деталі. Фото: СБУ

Як стверджує СБУ, вербування агента відбулося через його колишню дружину, яка живе на тимчасово окупованій частині Запорізької області та працює на Росію. Щоб приховати співпрацю з противником, чоловік, за версією слідства, регулярно видаляв листування.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Наразі він перебуває під вартою. Якщо провину доведуть, йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Росія постійно намагається вбити українських топпосадовців. За даними Генпрокурора України Руслана Кравченка, за допомогу в підготовці вбивства російські спецагенти заманюють людей великими виплатами.

Так наприкінці лютого, російські спецслужби хотіли вбити представника з питань стратегічної комунікації Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова.