СБУ зірвала підготовку атаки Росії по Андрію Білецькому

СБУ зірвала замах на командира Третього армійського корпусу
Служба безпеки України заявила про зрив спроби Росії завдати прицільного ракетно-бомбового удару по командиру 3-го армійського корпусу Андрію Білецькому. За даними спецслужби, для наведення атаки росіяни використали завербованого оператора БпЛА, який служив в іншій бригаді на Харківщині.
Про це повідомила пресслужба СБУ, цитує Новини.LIVE.
СБУ зірвала підготовку атаки РФ по Андрію Білецькому
Спробу російських спецслужб організувати атаку по командиру 3-го армійського корпусу Сил оборони зірвала військова контррозвідка СБУ. Операцію, як повідомили у спецслужбі, провели за сприяння Головнокомандувача ЗСУ та Командувача Сил безпілотних систем.
За версією слідства, мішенню окупантів був командир корпусу Андрій Білецький. Для наведення ракетно-бомбового удару російська сторона, як стверджують правоохоронці, залучила оператора безпілотника з іншої української бригади, яка виконує бойові завдання в Харківській області.
СБУ встановила, що підозрюваний намагався дізнатися, коли саме і в якому місці генерал прибуде на позиції його підрозділу. Для цього він користувався доступом до службових відомостей, а також обережно випитував потрібну інформацію у військовослужбовців свого з'єднання.
Окремо, за матеріалами справи, фігурант мав передати російській стороні координати штабу та навчального центру власної бригади. За цими об'єктами, як заявляє СБУ, ворог також планував здійснити окремий обстріл.
У спецслужбі наголосили, що викрили "крота" ще тоді, коли його шпигунська діяльність лише починалася. Після цього правоохоронці поетапно задокументували його комунікацію з представниками РФ і водночас убезпечили локації відповідних підрозділів Сил оборони.
Затримання відбулося на території гарнізону. Під час обшуку у підозрюваного вилучили смартфон, через який, за даними слідства, він підтримував контакт з окупантами та допомагав їм готувати замах.
Як стверджує СБУ, вербування агента відбулося через його колишню дружину, яка живе на тимчасово окупованій частині Запорізької області та працює на Росію. Щоб приховати співпрацю з противником, чоловік, за версією слідства, регулярно видаляв листування.
Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Наразі він перебуває під вартою. Якщо провину доведуть, йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.
Росія постійно намагається вбити українських топпосадовців. За даними Генпрокурора України Руслана Кравченка, за допомогу в підготовці вбивства російські спецагенти заманюють людей великими виплатами.
Так наприкінці лютого, російські спецслужби хотіли вбити представника з питань стратегічної комунікації Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова.
