Україна
Главная Новости дня РФ готовила покушение на командира Третьего армейского корпуса

РФ готовила покушение на командира Третьего армейского корпуса

Ua ru
Дата публикации 13 марта 2026 10:43
СБУ сорвала подготовку атаки России по Андрею Билецкому
Задержание подозреваемого. Фото: СБУ

Военная контрразведка Службы Безопасности Украины задержала агента РФ, которого подозревают в подготовке удара по командиру 3-го армейского корпуса Андрею Билецкому. Следствие считает, что фигурант собирал координаты генерала, а также должен был передать врагу данные о штабе и учебном центре своей бригады.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, цитирует Новини.LIVE.

Читайте также:

СБУ сорвала подготовку атаки РФ по Андрею Билецкому

Попытку российских спецслужб организовать атаку по командиру 3-го армейского корпуса Сил обороны сорвала военная контрразведка СБУ. Операцию, как сообщили в спецслужбе, провели при содействии Главнокомандующего ВСУ и Командующего Сил беспилотных систем.

По версии следствия, мишенью оккупантов был командир корпуса Андрей Билецкий. Для наведения ракетно-бомбового удара российская сторона, как утверждают правоохранители, привлекла оператора беспилотника из другой украинской бригады, которая выполняет боевые задачи в Харьковской области.

СБУ установила, что подозреваемый пытался узнать, когда именно и в каком месте генерал прибудет на позиции его подразделения. Для этого он пользовался доступом к служебным сведениям, а также осторожно выспрашивал нужную информацию у военнослужащих своего соединения.

СБУ завадила здійснити замах на Андрія Білецького
Военный сливает данные. Фото: СБУ
Замах на Білецького
Переписка завербованного военного с российским агентом. Фото: СБУ

Отдельно, по материалам дела, фигурант должен был передать российской стороне координаты штаба и учебного центра собственной бригады. По этим объектам, как заявляет СБУ, враг также планировал осуществить отдельный обстрел.

В спецслужбе отметили, что разоблачили "крота" еще тогда, когда его шпионская деятельность только начиналась. После этого правоохранители поэтапно задокументировали его коммуникацию с представителями РФ и одновременно обезопасили локации соответствующих подразделений Сил обороны.

Спроба вбивства Андрія Білецького
Предатель корректирует данные для удара. Фото: СБУ

Задержание произошло на территории гарнизона. Во время обыска у подозреваемого изъяли смартфон, через который, по данным следствия, он поддерживал контакт с оккупантами и помогал им готовить покушение.

СБУ викрила зрадника який готував замах на Білецького
Мужчина информирует российского агента о деталях. Фото: СБУ

Как утверждает СБУ, вербовка агента состоялась через его бывшую жену, которая живет на временно оккупированной части Запорожской области и работает на Россию. Чтобы скрыть сотрудничество с противником, мужчина, по версии следствия, регулярно удалял переписку.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Сейчас он находится под стражей. Если вину докажут, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Россия постоянно пытается убить украинских топ-чиновников. По данным Генпрокурора Украины Руслана Кравченко, за помощь в подготовке убийства российские спецагенты заманивают людей большими выплатами.

Так в конце февраля, российские спецслужбы хотели убить представителя по вопросам стратегической коммуникации Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова.

СБУ теракт покушение Россия Андрей Билецкий Третья штурмова бригада
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
