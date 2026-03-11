Відео
Україна
Кілер Андрія Парубія може сісти за ґрати на довічне

Кілер Андрія Парубія може сісти за ґрати на довічне

Ua ru
Дата публікації: 11 березня 2026 11:06
СБУ завершила досудове розслідування по справі вбивства Андрія Парубія
Обвинувачений у вбивстві Андрія Парубія. Фото: Новини.LIVE

Служба безпеки України повідомила про завершення досудового розслідування у справі про вбивство народного депутата та колишнього голови Верховної Ради України Андрія Парубія. Обвинувальний акт уже передали до суду, а фігуранту справи інкримінують низку тяжких злочинів, за які йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на повідомлення пресслужби СБУ

Читайте також:

СБУ скерувала обвинувальний акт проти чоловіка, який вбив Андрія Парубія

Під час досудового розслідування правоохоронці, як стверджується, встановили не лише обставини самого злочину, а й інші епізоди, які лягли в основу обвинувачення.

За версією слідства, чоловік публічно закликав до насильницького повалення конституційного ладу в Україні, а також до ліквідації представників державної влади. Окремо СБУ заявляє, що він виправдовував російську агресію проти України, заперечував воєнні злочини російських військових і героїзував армію РФ.

У матеріалах справи також фігурує зброя, яку, за даними слідства, виявили вже під час розслідування. Йдеться про мисливський обріз, схований у тайнику на Личаківському кладовищі. Правоохоронці вважають, що цей обріз міг потім використовуватися у подальшій підривній діяльності.

Як повідомляє СБУ, затримання відбулося у вересні 2025 року на Хмельниччині. За даними слідства, після вчинення злочину чоловік намагався знищити докази і втекти з України, плануючи нелегальний виїзд за кордон.

Відтак обвинуваченим у справі є 53-річний житель Львова. За версією правоохоронців, на контакт із російськими спецслужбами він вийшов у 2024 році, коли ошукав у Telegram-каналах інформацію про свого сина, який зник безвісти в зоні бойових дій на Донеччині. Саме тоді, як стверджує слідство, його і завербували.

Після цього, за даними СБУ, чоловік почав виконувати завдання на користь РФ. Чоловік здійснював збір і передачу російській стороні інформації про місця перебування Сил оборони України, а також спроби дізнатися про маршрути руху залізничних ешелонів із пальним.

Пізніше, як зазначає слідство, російські куратори дали йому задачу убити одного з державних діячів. У СБУ стверджують, що з ідеологічних мотивів фігурант обрав мішенню народного депутата України та колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія.

За підсумками розслідування чоловікові висунули обвинувачення одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України. Йдеться про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану, публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу з використанням засобів масової інформації, посягання на життя державного діяча, незаконне придбання, носіння і зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів без дозволу, а також виправдовування, визнання правомірною і заперечення збройної агресії РФ проти України та глорифікацію осіб, причетних до неї.

Обвинувачений у справі про вбивство Андрія Парубія визнав свою провину фактично одразу після затримання.

Також стала відома доля сина обвинуваченого. Виявилось, що Михайло Сцельніков з позивним "Лемберґа" загинув під Бахмутом. 

СБУ суд вбивство Львів Андрій Парубій
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
