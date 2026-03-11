Видео
Главная Новости дня СБУ заявила о завершении дела по киллеру Парубия и какой срок грозит

СБУ заявила о завершении дела по киллеру Парубия и какой срок грозит

Ua ru
Дата публикации 11 марта 2026 11:06
СБУ завершила досудебное расследование по делу убийства Андрея Парубия
Обвиняемый в убийстве Андрея Парубия. Фото: Новини.LIVE

В суд направили обвинительный акт в отношении мужчины, которого следствие считает киллером по делу об убийстве Андрея Парубия. В ходе расследования СБУ, кроме самого покушения на государственного деятеля, задокументировала и другие эпизоды, в частности государственную измену, пророссийскую деятельность, призывы к свержению власти и незаконное обращение с оружием.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение пресс-службы СБУ.

Читайте также:

СБУ направила обвинительный акт против мужчины, который убил Андрея Парубия

Во время досудебного расследования правоохранители, как утверждается, установили не только обстоятельства самого преступления, но и другие эпизоды, которые легли в основу обвинения.

По версии следствия, мужчина публично призывал к насильственному свержению конституционного строя в Украине, а также к ликвидации представителей государственной власти. Отдельно СБУ заявляет, что он оправдывал российскую агрессию против Украины, отрицал военные преступления российских военных и героизировал армию РФ.

В материалах дела также фигурирует оружие, которое, по данным следствия, обнаружили уже во время расследования. Речь идет об охотничьем обрезе, спрятанном в тайнике на Лычаковском кладбище. Правоохранители считают, что этот обрез мог потом использоваться в дальнейшей подрывной деятельности.

Как сообщает СБУ, задержание произошло в сентябре 2025 года в Хмельницкой области. По данным следствия, после совершения преступления мужчина пытался уничтожить доказательства и сбежать из Украины, планируя нелегальный выезд за границу.

Поэтому обвиняемым по делу является 53-летний житель Львова. По версии правоохранителей, на контакт с российскими спецслужбами он вышел в 2024 году, когда обманул в Telegram-каналах информацию о своем сыне, который пропал без вести в зоне боевых действий в Донецкой области. Именно тогда, как утверждает следствие, его и завербовали.

После этого, по данным СБУ, мужчина начал выполнять задания в пользу РФ. Мужчина осуществлял сбор и передачу российской стороне информации о местах пребывания Сил обороны Украины, а также попытки узнать о маршрутах движения железнодорожных эшелонов с горючим.

Позже, как отмечает следствие, российские кураторы дали ему задачу убить одного из государственных деятелей. В СБУ утверждают, что по идеологическим мотивам фигурант выбрал мишенью народного депутата Украины и бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия.

По итогам расследования мужчине предъявили обвинение сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Речь идет о государственной измене, совершенной в условиях военного положения, публичных призывах к насильственному изменению и свержению конституционного строя с использованием средств массовой информации, посягательстве на жизнь государственного деятеля, незаконном приобретении, ношении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов без разрешения, а также оправдании, признании правомерной и отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины и глорификации лиц, причастных к ней.

Обвиняемый по делу об убийстве Андрея Парубия признал свою вину фактически сразу после задержания.

Также стала известна судьба сына обвиняемого. Оказалось, что Михаил Сцельников с позывным "Лемберґа" погиб под Бахмутом.

