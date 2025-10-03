СБУ викрила агента РФ, який готував убивство Андрія Парубія

Андрій Парубій. Фото: Новинарня

Служба безпеки України заявила, що підозрюваний у вбивстві народного депутата Андрія Парубія діяв на замовлення російських спецслужб. За даними слідства, львів’янин був завербований понад рік тому та передавав окупантам секретну інформацію про українських військових.

Про це СБУ повідомила в офіційному Telegram-каналі у п'ятницю, 3 жовтня.

Деталі справи

Правоохоронці встановили, що агент РФ передавав дані про Сили оборони та рух залізничних ешелонів, а згодом отримав завдання ліквідувати Андрія Парубія.

Допис СБУ у Telegram. Фото: скриншот

"Щоб виконати "замовлення" держави-агресора, зловмисник відстежував розклад дня та маршрути пересування народного депутата. Одночасно з цим, за даними слідства, кілер готував план своєї втечі за кордон після вчинення вбивства", — заявили у СБУ.

За даними слідства, понад рік тому мешканець Львова був завербований російськими спецслужбами та з того часу виконував їхні завдання, регулярно передаючи звіти про виконане. Спочатку він збирав інформацію про позиції Сил оборони та намагався визначити маршрути й графік руху залізничних ешелонів із пальним. Після перевірки його готовності до складніших дій, російська розвідка поставила йому завдання вбити Андрія Парубія та забезпечила фінансування підготовки злочину.

Підозрюваного затримали на Хмельниччині під час спроби нелегально залишити територію України. Наразі йому повідомлено про підозру в державній зраді, і у разі доведення вини він може отримати довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що 30 серпня у Львові стався резонансний злочин — було вбито громадсько-політичного діяча Андрія Парубія; близько полудня надійшло повідомлення про стрілянину в Сихівському районі, де політик загинув від отриманих поранень.

Раніше журналісти Новини.LIVE оприлюднили унікальні кадри з місця трагедії.

Згодом у кримінальній справі щодо вбивства Андрія Парубія слідство встановило підозрюваного — ним виявився 52-річний мешканець Львова.

За даними слідства, чоловік, підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія, пішов на цей крок через особисту трагедію — зникнення торік його сина.