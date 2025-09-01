Відео
Головна Новини дня Вбивство Парубія — 52-річному львів’янину повідомили про підозру

Ua ru
Дата публікації: 1 вересня 2025 11:38
52-річному львів’янину оголосили підозру у вбивстві Парубія
Слідчі дії. Фото: Офіс генерального прокурора.

У справі про гучне вбивство народного депутата Андрія Парубія з’явився підозрюваний 52-річний львів’янин. Слідство кваліфікувало його дії за статтями про умисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора в понеділок, 1 вересня.

Читайте також:

Підозра у вбивстві Андрія Парубія

Керівник Львівської обласної прокуратури Микола Мерет особисто підписав повідомлення про підозру у цій резонансній справі. За даними слідства, затриманому інкримінують умисне вбивство народного депутата України та незаконне поводження зі зброєю. У його помешканні та за іншими адресами проводяться обшуки.

Вбивство Парубія — 52-річному львів’янину повідомили про підозру - фото 1
Допис Офісу Генпрокурора у Telegram. Фото: скріншот

"Підозрюваному повідомлено про підозру у вбивстві народного депутата України Андрія Парубія. Готується клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави", — йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

Слідчі дії тривають, правоохоронці встановлюють мотиви злочину та перевіряють деталі, які можуть мати значення для справи. Усі необхідні заходи координуються прокурорами обласної прокуратури. До розслідування долучені співробітники Національної поліції, УСР та СБУ, які забезпечують оперативний супровід.

Також правоохоронці повідомили, що 30 серпня у Львові підозрюваний здійснив вісім пострілів у Андрія Парубія, від яких політик загинув на місці. Після цього в місті та області ввели спецоперацію "Сирена". Вже 31 серпня його місце перебування було встановлено, і чоловіка затримали на території Хмельницької області.

Досудове розслідування триває. Слідчі збирають докази, щоб забезпечити повне й об’єктивне розкриття обставин злочину та притягнення винного до відповідальності.

Нагадаємо, що 30 серпня у Львові був убитий ексголова Верховної Ради України Андрій Парубій. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події та шукають можливих спільників злочинця.

Ймовірного вбивцю Парубія затримали в ніч проти 1 вересня. Це відбулося у Хмельницькій області. Згодом голова Національної поліції України Іван Вигівський підтвердив затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія. За його словами, чоловік ретельно готував злочин — стежив за політиком, визначав місце нападу та заздалегідь спланував свої дії.

вбивство Львів Офіс генерального прокурора підозра Андрій Парубій
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
