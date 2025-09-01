Вбивцю Андрія Парубія затримано на Хмельниччині

З'явилися перші кадри затримання підозрюваного у вбивстві Парубія
Голова Національної поліції України Іван Вигівський повідомив про затримання чоловіка, який убив політика Андрія Парубія у Львові. За його словами, злочинець ретельно готувався до нападу: стежив за жертвою, планував маршрут і врешті втілив задум.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції України.
На Хмельниччині затримали вбивцю Андрія Парубія
У поліції підтвердили, що нападник, замаскувавшись під кур’єра, відкрив вогонь по Парубію. Загалом ним було здійснено вісім пострілів. Вигівський наголосив, що зловмисник діяв холоднокровно — навіть пересвідчився у смерті потерпілого, після чого намагався приховати сліди. Він перевдягнувся, позбувся зброї та вирушив на Хмельниччину, щоб переховуватись.
"Та втекти не вдалося. Цілодобова робота поліцейських Львівщини та центрального апарату НПУ дала свій результат — зухвалого вбивцю затримано, необхідні докази зібрано", — повідомив Іван Вигівський.
За словами Вигівського, правоохоронці вже зібрали необхідні докази, загалом їм знадобилося 36 годин, щоб встановити особу стрілка та розшукати його за камерами спостереження.
Голова Нацполіції наголосив, що цей злочин не був випадковим — у ньому простежується "російський слід". Він запевнив, що кожен причетний відповідатиме перед законом. Також Вигівський подякував усім, хто працював над справою: оперативникам, слідчим, кримінальним аналітикам, підрозділам превенції, криміналістам, кінологам, спецпризначенцям КОРД, а також співробітникам СБУ та прокуратури.
Нагадаємо, 30 серпня у Львові застрелили з короткоствольної вогнепальної зброї політика Андрія Парубія.
Також в УДО пояснили, чому Андрій Парубій не мав охорони. Раніше про затримання вбивці повідомляв і президент Володимир Зеленський.
Прощатимуться з Андрієм Парубієм завтра, 2 вересня, о 12:00 на території Архикатедрального Собору. Там розпочнеться чин похорону, після чого жалобна процесія попрямує до площі Ринок.
