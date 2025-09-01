Відео
Головна Новини дня З'явилися перші кадри затримання підозрюваного у вбивстві Парубія

З'явилися перші кадри затримання підозрюваного у вбивстві Парубія

Ua ru
Дата публікації: 1 вересня 2025 09:45
Вбивцю Андрія Парубія затримано на Хмельниччині
Затримання підозрюваного. Фото: Нацполіція України

Голова Національної поліції України Іван Вигівський повідомив про затримання чоловіка, який убив політика Андрія Парубія у Львові. За його словами, злочинець ретельно готувався до нападу: стежив за жертвою, планував маршрут і врешті втілив задум.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції України.

Читайте також:

На Хмельниччині затримали вбивцю Андрія Парубія

У поліції підтвердили, що нападник, замаскувавшись під кур’єра, відкрив вогонь по Парубію. Загалом ним було здійснено вісім пострілів. Вигівський наголосив, що зловмисник діяв холоднокровно — навіть пересвідчився у смерті потерпілого, після чого намагався приховати сліди. Він перевдягнувся, позбувся зброї та вирушив на Хмельниччину, щоб переховуватись.

null
Затримання підозрюваного. Фото: Нацполіція України

"Та втекти не вдалося. Цілодобова робота поліцейських Львівщини та центрального апарату НПУ дала свій результат — зухвалого вбивцю затримано, необхідні докази зібрано", —  повідомив Іван Вигівський. 

За словами Вигівського, правоохоронці вже зібрали необхідні докази, загалом їм знадобилося 36 годин, щоб встановити особу стрілка та розшукати його за камерами спостереження. 

null
Затриманий підозрюваний. Фото: Нацполіція України

Голова Нацполіції наголосив, що цей злочин не був випадковим — у ньому простежується "російський слід". Він запевнив, що кожен причетний відповідатиме перед законом. Також Вигівський подякував усім, хто працював над справою: оперативникам, слідчим, кримінальним аналітикам, підрозділам превенції, криміналістам, кінологам, спецпризначенцям КОРД, а також співробітникам СБУ та прокуратури.

Нагадаємо, 30 серпня у Львові застрелили з короткоствольної вогнепальної зброї політика Андрія Парубія. 

Також в УДО пояснили, чому Андрій Парубій не мав охорони. Раніше про затримання вбивці повідомляв і президент Володимир Зеленський. 

Прощатимуться з Андрієм Парубієм завтра, 2 вересня, о 12:00 на території Архикатедрального Собору. Там розпочнеться чин похорону, після чого жалобна процесія попрямує до площі Ринок.

вбивство Львів стрілянина поліція Андрій Парубій
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
