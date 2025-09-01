Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Підозрюваного у вбивстві Парубія затримали, — Зеленський

Підозрюваного у вбивстві Парубія затримали, — Зеленський

Ua ru
Дата публікації: 1 вересня 2025 00:26
Вбивство Парубія — Зеленський заявив, що ймовірного вбивцю затримали
Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський заявив, що підозрюваного у вбивці нардепа Андрія Парубія затримали. Наразі тривають необхідні слідчі дії.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі. 

Реклама
Читайте також:

Що сказав Зеленський про затримання ймовірного вбивці Парубія

"Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк щойно доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія", — пише Зеленський.

Наразі тривають необхідні слідчі дії. Також глава додав, що доручив представити суспільству наявну інформацію.

"Дякую правоохоронцям за оперативну та злагоджену роботу. Всі обставини цього жахливого вбивства мають бути зʼясовані", — резюмував президент.

Вбивство Парубія

Нагадаємо, що вбивство колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія відбулося у Львові, 30 серпня. Невідомий замаскований у кур'єра сервісу доставки Glovo здійснив у нардепа близько 8 пострілів, від чого той помер на місці, ще до прибуття швидкої.

Також ми писали, що парастас і похорон відбудеться у Соборі святого Юра у Львові — 1 і 2 вересня відповідно. Загальноміська церемонія прощання пройде у вівторок на площі Ринок.

Володимир Зеленський вбивство Львів стрілянина Кримінал Андрій Парубій
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації