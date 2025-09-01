Вбивство Парубія — Зеленський заявив, що ймовірного вбивцю затримали

Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський заявив, що підозрюваного у вбивці нардепа Андрія Парубія затримали. Наразі тривають необхідні слідчі дії.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк щойно доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія", — пише Зеленський.

Наразі тривають необхідні слідчі дії. Також глава додав, що доручив представити суспільству наявну інформацію.

"Дякую правоохоронцям за оперативну та злагоджену роботу. Всі обставини цього жахливого вбивства мають бути зʼясовані", — резюмував президент.

Вбивство Парубія

Нагадаємо, що вбивство колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія відбулося у Львові, 30 серпня. Невідомий замаскований у кур'єра сервісу доставки Glovo здійснив у нардепа близько 8 пострілів, від чого той помер на місці, ще до прибуття швидкої.

Також ми писали, що парастас і похорон відбудеться у Соборі святого Юра у Львові — 1 і 2 вересня відповідно. Загальноміська церемонія прощання пройде у вівторок на площі Ринок.