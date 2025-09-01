Убийство Парубия — Зеленский заявил, что вероятного убийцу задержали

Подозреваемого в убийстве Парубия задержали, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подозреваемого в убийстве нардепа Андрея Парубия задержали. Сейчас продолжаются необходимые следственные действия.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Что сказал Зеленский о задержании вероятного убийцы Парубия
"Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк только что доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия", — пишет Зеленский.
Сейчас продолжаются необходимые следственные действия. Также глава добавил, что поручил представить обществу имеющуюся информацию.
"Спасибо правоохранителям за оперативную и слаженную работу. Все обстоятельства этого ужасного убийства должны быть выяснены", — резюмировал президент.
Убийство Парубия
Напомним, что убийство бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия произошло во Львове, 30 августа. Неизвестный замаскированный под курьера сервиса доставки Glovo совершил в нардепа около 8 выстрелов, от чего тот скончался на месте, еще до прибытия скорой.
Также мы писали, что парастас и похороны состоятся в Соборе святого Юра во Львове — 1 и 2 сентября соответственно. Общегородская церемония прощания пройдет во вторник на площади Рынок.
Читайте Новини.LIVE!