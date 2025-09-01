Видео
Главная Новости дня Подозреваемого в убийстве Парубия задержали, — Зеленский

Подозреваемого в убийстве Парубия задержали, — Зеленский

Ua ru
Дата публикации 1 сентября 2025 00:26
Убийство Парубия — Зеленский заявил, что вероятного убийцу задержали
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подозреваемого в убийстве нардепа Андрея Парубия задержали. Сейчас продолжаются необходимые следственные действия.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Читайте также:

Что сказал Зеленский о задержании вероятного убийцы Парубия

"Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк только что доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия", — пишет Зеленский.

Сейчас продолжаются необходимые следственные действия. Также глава добавил, что поручил представить обществу имеющуюся информацию.

"Спасибо правоохранителям за оперативную и слаженную работу. Все обстоятельства этого ужасного убийства должны быть выяснены", — резюмировал президент.

Убийство Парубия

Напомним, что убийство бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия произошло во Львове, 30 августа. Неизвестный замаскированный под курьера сервиса доставки Glovo совершил в нардепа около 8 выстрелов, от чего тот скончался на месте, еще до прибытия скорой.

Также мы писали, что парастас и похороны состоятся в Соборе святого Юра во Львове — 1 и 2 сентября соответственно. Общегородская церемония прощания пройдет во вторник на площади Рынок.

Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
