У Держохороні стверджують, що термін державного захисту Парубія сплив ще у 2020 році, тому УДО не надавало йому послуги охорони

Андрій Парубій у Верховній Раді. Фото: УНІАН

В Управління державної служби охорони України (УДО) відкинули всі звинувачення в тому, що це відомство не охороняло вбитого сьогодні у Львові політика Андрія Парубія. Звинувачення на адресу відомства висунув депутат Володимир Ар'єв.

Відповідь УДО опублікувало на своїй сторінці у Facebook.

Повідомлення УДО щодо охорони Андрія Парубія. Фото: Скриншот

У відомстві зазначили, що на державну охорону мають право чинні чиновники та члени їхніх родин. Після того як чиновник залишає посаду, то ще один рік він охороняється УДО. Тобто послуги держохорони для Андрія Парубія сплинули у 2020 році.

Звинувачення Ар'єва на адресу УДО

Своєю чергою депутат Володимир Ар'єв в інтерв'ю каналу Київ 24 заявив, що УДО відмовилось надавати охорону Парубію, хоча була загроза для його життя.

"Ми будемо з цим обов'язково розбиратися, тому що пів року тому Андрій звертався із заявою про надання йому охорони, а охорона надана не була. Були до цього повідомлення про те, що щодо кількох державних політичних діячів є загрози", — сказав Ар'єв.

