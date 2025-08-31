Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В УГО объяснили, почему у Парубия не было госохраны

В УГО объяснили, почему у Парубия не было госохраны

Ua ru
Дата публикации 31 августа 2025 00:06
В Госохране утверждают, что срок государственной защиты Парубия истек еще в 2020 году, поэтому УГО не предоставляло ему услуги охраны
Андрей Парубий в Верховной Раде. Фото: УНИАН

В Управлении государственной службы охраны Украины (УГО) отвергли все обвинения в том, что это ведомство не охраняло убитого сегодня во Львове политика Андрея Парубия. Обвинения в адрес ведомства выдвинул депутат Владимир Арьев.

Ответ УГО опубликовало на своей странице в Facebook.

Реклама
Читайте также:

Почему у Парубия не было госохраны

В УГО объяснили, почему у Парубия не было госохраны - фото 1
Сообщение УГО относительно охраны Андрея Парубия. Фото: Скриншот

В ведомстве отметили, что на государственную охрану имеют право действующие чиновники и члены их семей. После того как чиновник покидает пост, то еще один год он охраняется УГО. То есть услуги госохраны для Андрея Парубия истекли в 2020 году.

Обвинения Арьева в адрес УГО

В свою очередь депутат Владимир Арьев в интервью каналу Киев 24 заявил, что УГО отказалось предоставлять охрану Парубию, хотя была угроза для его жизни.

"Мы будем с этим обязательно разбираться, потому что полгода назад Андрей обращался с заявлением о предоставлении ему охраны, а охрана предоставлена не была. Были до этого сообщения о том, что в отношении нескольких государственных политических деятелей есть угрозы", — сказал Арьев.

Ранее руководитель Львовской облпрокуратуры объяснил, почему видео с убийством Андрея Парубия так быстро попало в интернет. Оказывается, что в прокуратуре сначала увидели его в Telegram-канале.

Также, по сообщению главы Нацполиции Львовщины, сейчас правоохранители проводят мероприятия для установления местонахождения убийцы Андрея Парубия.

убийство Львов УГО охрана Андрей Парубий
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации