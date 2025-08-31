В Госохране утверждают, что срок государственной защиты Парубия истек еще в 2020 году, поэтому УГО не предоставляло ему услуги охраны

Андрей Парубий в Верховной Раде. Фото: УНИАН

В Управлении государственной службы охраны Украины (УГО) отвергли все обвинения в том, что это ведомство не охраняло убитого сегодня во Львове политика Андрея Парубия. Обвинения в адрес ведомства выдвинул депутат Владимир Арьев.

Ответ УГО опубликовало на своей странице в Facebook.

Сообщение УГО относительно охраны Андрея Парубия. Фото: Скриншот

В ведомстве отметили, что на государственную охрану имеют право действующие чиновники и члены их семей. После того как чиновник покидает пост, то еще один год он охраняется УГО. То есть услуги госохраны для Андрея Парубия истекли в 2020 году.

Обвинения Арьева в адрес УГО

В свою очередь депутат Владимир Арьев в интервью каналу Киев 24 заявил, что УГО отказалось предоставлять охрану Парубию, хотя была угроза для его жизни.

"Мы будем с этим обязательно разбираться, потому что полгода назад Андрей обращался с заявлением о предоставлении ему охраны, а охрана предоставлена не была. Были до этого сообщения о том, что в отношении нескольких государственных политических деятелей есть угрозы", — сказал Арьев.

Ранее руководитель Львовской облпрокуратуры объяснил, почему видео с убийством Андрея Парубия так быстро попало в интернет. Оказывается, что в прокуратуре сначала увидели его в Telegram-канале.

Также, по сообщению главы Нацполиции Львовщины, сейчас правоохранители проводят мероприятия для установления местонахождения убийцы Андрея Парубия.