Главная Новости дня Появились кадры задержания подозреваемого в убийстве Парубия

Появились кадры задержания подозреваемого в убийстве Парубия

Ua ru
Дата публикации 1 сентября 2025 09:45
Убийца Андрея Парубия задержан в Хмельницкой области
Задержание подозреваемого. Фото: Нацполиция Украины

Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский сообщил о задержании мужчины, который убил политика Андрея Парубия во Львове. По его словам, преступник тщательно готовился к нападению: следил за жертвой, планировал маршрут и в конце воплотил замысел.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.

В полиции подтвердили, что нападавший замаскировался под курьера и открыл огонь по Парубию. Всего им было осуществлено восемь выстрелов. Выговский отметил, что злоумышленник действовал хладнокровно — даже убедился в смерти потерпевшего, после чего пытался скрыть следы. Он переоделся, избавился от оружия и отправился в Хмельницкую область, чтобы скрываться.

Задержание подозреваемого. Фото: Нацполиция Украины

"Но убежать не удалось. Круглосуточная работа полицейских Львовщины и центрального аппарата НПУ дала свой результат — дерзкого убийцу задержали, необходимые доказательства собраны", — сообщил Иван Выговский.

По словам Выговского, правоохранители уже собрали необходимые доказательства, в общем им понадобилось 36 часов, чтобы установить личность стрелка и разыскать его по камерам наблюдения.

Задержанный подозреваемый. Фото: Нацполиция Украины

Глава Нацполиции подчеркнул, что это преступление не было случайным — в нем прослеживается "российский след". Он заверил, что каждый причастный будет отвечать перед законом. Также Выговский поблагодарил всех, кто работал над делом: оперативников, следователей, криминальных аналитиков, подразделения превенции, криминалистов, кинологов, спецназовцев КОРД, а также сотрудников СБУ и прокуратуры.

Напомним, 30 августа во Львове застрелили из короткоствольного огнестрельного оружия политика Андрея Парубия.

Также в УГО объяснили, почему Андрей Парубий не имел охраны. Ранее о задержании убийцы сообщал и президент Владимир Зеленский.

Прощаться с Андреем Парубием будут завтра, 2 сентября, в 12:00 на территории Архикафедрального Собора. Там начнется чин похорон, после чего траурная процессия направится к площади Рынок.

убийство Львов стрельба полиция Андрей Парубий
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
