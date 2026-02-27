Офіцер ЗСУ розповів про плани Росії вбити Андрія Юсова

Затримання в межах операції "Енігма 2.0". Фото: Нацполіція України

Офіцер Збройних сил України Віктор Таран прокоментував операцію "Енігма 2.0", в межах якої було зірвано плани РФ щодо вбивства медійних та політичних українських діячів. Він звернув увагу на те, що росіяни мали намір вбити представника з питань стратегічної комунікації Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на заяву Віктора Тарана у Facebook.

Офіцер ЗСУ про плани РФ вбити представника ГУР Юсова

Російські спецслужби готували замовне вбивство представника ГУР МОУ Андрія Юсова. Саме цей факт, за словами офіцера ЗСУ Віктора Тарана, є ключовим у справі спецоперації "Енігма 2.0".

Військовий зазначив, що операція "Енігма 2.0" стала не лише прикладом ефективної роботи спецслужб, а й показовим сигналом щодо ситуації на інформаційному фронті. Контррозвідка та поліція двох країн (України та Молдови) одночасно затримали організатора й учасників диверсійної групи, яких завербували російські спецслужби для підготовки серії замовних убивств в Україні.

В Офісі генерального прокурора підтвердили, що серед цілей був представник зі стратегічних комунікацій ГУР МОУ, заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов. За його ліквідацію обіцяли 100 тисяч доларів.

Таран наголошує, що цей момент важливіший за сам факт затримання диверсантів.

"Включення до "чорного списку" саме людини, відповідальної за стратегічні комунікації — це маркер, що не все на інформаційному фронті їм вдається так, як би хотілося", — зазначив військовослужбовець.

Водночас він підкреслив, що мовиться не про публічну медійну фігуру, а про людину, яка системно вибудовує інформаційну протидію.

"Мова йде про те, що росіяни хотіли вбити людину, яка щоденно творить систему інформаційної протидії через дуже складну прикладну роботу", — пояснив Таран.

За його словами, роль Юсова охоплює не лише внутрішню координацію, а й комунікацію з найскладніших тем — військовополонених, обмінів, чутливих переговорних процесів та кризових ситуацій.

Таран також наголосив, що за роки повномасштабної війни стратегічні комунікації воєнної розвідки стали одним із джерел достовірної інформації для українців, що, на його думку, і викликає роздратування у Кремлі.

"Інформаційна війна для Москви — це така ж складова стратегії, як і ракети", — зазначив офіцер ЗСУ.

Водночас він зауважив, що після чотирьох років повномасштабної агресії Росія не досягла вирішальних результатів ні на полі бою, ні в інформаційному протистоянні. Коли спроби дестабілізації не дають бажаного ефекту, країна-агресор повертається до тактики терору та диверсій.

На думку Тарана, у цій історії головним є не лише зірвана спроба вбивства, а й те, що інформаційний фронт залишається під контролем України.

Скриншот повідомлення Тарана/Facebook

Операція "Енігма 2.0" — що відомо

У п'ятницю, 20 лютого, стало відомо, що в межах операції "Енігма" Нацполіція зірвала плани РФ та затримала агентурно-бойову групу, яка на замовлення російських спецслужб планувала вбивства медійних та політичних українських діячів.

Для виконання вказівок спецслужб РФ вербували громадян Молдови, яких надалі направляли до України для виконання цільових ліквідацій. Організатором та координатором агентурно-бойової групи виявися 34-річний громадянин Молдови.

Згодом в Офісі генерального прокурора України розкрили деталі операції "Енігма". Там повідомили, що жертвами мали стати відомі в Україні люди, зокрема, один із них — представник з питань стратегічної комунікації ГУР МОУ, заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов.

Нагадаємо, що 22 лютого у Львові стався теракт, внаслідок якого загинула поліціянтка. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив про причетність Росії до злочину.