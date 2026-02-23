Відео
Головна Новини дня Поліція запобігла серії резонансних убивств, — Клименко

Поліція запобігла серії резонансних убивств, — Клименко

Ua ru
Дата публікації: 23 лютого 2026 12:50
Поліція запобігла серії замахів на силовиків — Клименко зробив заяву
Ігор Клименко. Фото: МВС

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що правоохоронцям вдалося зірвати підготовку серії резонансних убивств. За його словами, теракт у Львові також є черговим свідченням цілеспрямованої спроби ворога посіяти паніку та розхитати внутрішню ситуацію в державі.

Про це міністр повідомив під час зустрічі із Міністром-координатором спеціальних служб Польщі Томашем Семоняком 23 лютого, інформує Новини.LIVE.

Читайте також:

Правоохоронці зірвали підготовку серії вбивств

Однією з ключових тем зустрічі стала протидія гібридним загрозам з боку Росії — зокрема дезінформації, спробам дискредитації мобілізаційного процесу та злочинам, скоєним особами, яких вербують через соціальні мережі. Особливу увагу сторони звернули на те, що до диверсійної діяльності російські спецслужби нерідко намагаються залучати молодь.

Міністр повідомив про зафіксовані спроби терактів, підпалів об'єктів критичної інфраструктури та замахів на представників українських силових структур. За його словами, минулого тижня Національна поліція України запобігла серії резонансних убивств, які готували російські спецслужби. Крім того, напередодні правоохоронці оперативно затримали підозрювану у скоєнні теракту у Львові.

"Росія воює не лише ракетами. Ворог вербує людей через соцмережі, підштовхує до підпалів і терактів. Минулого тижня Нацполіція вже зірвала підготовку серії резонансних убивств. І вчорашній теракт проти правоохоронців у Львові — ще один доказ цілеспрямованих спроб ворога дестабілізувати Україну", — наголосив глава МВС.

Ігор Клименко провів зустріч з Томашем Семоняком
Зустріч представників МВС з польськими колегами. Фото: МВС

Також сторони обговорили питання захисту енергетичної та транспортної інфраструктури, протидію диверсійним групам і агентурній діяльності РФ, а також інформаційні атаки та кампанії з дискредитації, спрямовані на зрив мобілізації в Україні.

"Окремо обговорили обмін досвідом. Україна має практику протидії дроновим атакам, Польща — сильні можливості координації служб. Разом посилюємо захист критичної інфраструктури та готуємо спільні рішення на майбутнє", — підкреслив Клименко.

Теракт у Львові — що відомо

У ніч проти 22 лютого у Львові сталися два вибухи. На одній із центральних вулиць міста було закладено два саморобні вибухові пристрої, які, за попередніми даними, здетонували дистанційно. Після встановлення вибухівки підозрювана залишила місце події на таксі, однак невдовзі її затримали правоохоронці.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко терміново прибув до Львова та заявив, що до організації злочину може бути причетна Росія.

Водночас заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук наголосила, що цей теракт має стати приводом для переосмислення функціонування Telegram та інших анонімних платформ в Україні. За її словами, ворог систематично використовує такі ресурси для вербування виконавців і координації диверсійних дій.

