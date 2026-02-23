Полиция сорвала серию резонансных убийств — заявление Клименко

Игорь Клименко. Фото: МВД

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что правоохранителям удалось сорвать подготовку серии резонансных убийств. По его словам, теракт во Львове также является очередным свидетельством целенаправленной попытки врага посеять панику и расшатать внутреннюю ситуацию в государстве.

Об этом министр сообщил во время встречи с Министром-координатором специальных служб Польши Томашем Семоняком 23 февраля, информирует Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Правоохранители сорвали подготовку серии убийств

Одной из ключевых тем встречи стало противодействие гибридным угрозам со стороны России — в частности дезинформации, попыткам дискредитации мобилизационного процесса и преступлениям, совершенным лицами, которых вербуют через социальные сети. Особое внимание стороны обратили на то, что к диверсионной деятельности российские спецслужбы нередко пытаются привлекать молодежь.

Министр сообщил о зафиксированных попытках терактов, поджогов объектов критической инфраструктуры и покушений на представителей украинских силовых структур. По его словам, на прошлой неделе Национальная полиция Украины предотвратила серию резонансных убийств, которые готовили российские спецслужбы. Кроме того, накануне правоохранители оперативно задержали подозреваемую в совершении теракта во Львове.

"Россия воюет не только ракетами. Враг вербует людей через соцсети, подталкивает к поджогам и терактам. На прошлой неделе Нацполиция уже сорвала подготовку серии резонансных убийств. И вчерашний теракт против правоохранителей во Львове — еще одно доказательство целенаправленных попыток врага дестабилизировать Украину", — подчеркнул глава МВД.

Встреча представителей МВД с польскими коллегами. Фото: МВД

Также стороны обсудили вопросы защиты энергетической и транспортной инфраструктуры, противодействие диверсионным группам и агентурной деятельности РФ, а также информационные атаки и кампании по дискредитации, направленные на срыв мобилизации в Украине.

"Отдельно обсудили обмен опытом. Украина имеет практику противодействия дроновым атакам, Польша — сильные возможности координации служб. Вместе усиливаем защиту критической инфраструктуры и готовим совместные решения на будущее", — подчеркнул Клименко.

Теракт во Львове — что известно

В ночь на 22 февраля во Львове произошли два взрыва. На одной из центральных улиц города были заложены два самодельных взрывных устройства, которые, по предварительным данным, сдетонировали дистанционно. После установки взрывчатки подозреваемая покинула место происшествия на такси, однако вскоре ее задержали правоохранители.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко срочно прибыл во Львов и заявил, что к организации преступления может быть причастна Россия.

В то же время заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук отметила, что этот теракт должен стать поводом для переосмысления функционирования Telegram и других анонимных платформ в Украине. По ее словам, враг систематически использует такие ресурсы для вербовки исполнителей и координации диверсионных действий.