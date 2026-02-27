Офицер ВСУ прокомментировал намерения РФ убить представителя ГУР Андрея Юсова

Задержание в рамках операции "Энигма 2.0". Фото: Нацполиция Украины

Офицер ВСУ Виктор Таран проанализировал операцию "Энигма 2.0". В рамках этой спецоперации были сорваны планы россиян по убийству представителя по вопросам стратегической коммуникации Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Виктора Тарана в Facebook.

Офицер ВСУ о планах РФ убить представителя ГУР Юсова

Российские спецслужбы готовили заказное убийство представителя ГУР МОУ Андрея Юсова. Именно этот факт, по словам офицера ВСУ Виктора Тарана, является ключевым в деле спецоперации "Энигма 2.0".

Военный отметил, что операция "Энигма 2.0" стала не только примером эффективной работы спецслужб, но и показательным сигналом о ситуации на информационном фронте. Контрразведка и полиция двух стран (Украины и Молдовы) одновременно задержали организатора и участников диверсионной группы, которых завербовали российские спецслужбы для подготовки серии заказных убийств в Украине.

В Офисе генерального прокурора подтвердили, что среди целей был представитель по стратегическим коммуникациям ГУР МОУ, заместитель председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов. За его ликвидацию обещали 100 тысяч долларов.

Таран отмечает, что этот момент важнее самого факта задержания диверсантов.

"Включение в "черный список" именно человека, ответственного за стратегические коммуникации — это маркер, что не все на информационном фронте им удается так, как бы хотелось", — отметил военнослужащий.

В то же время он подчеркнул, что речь идет не о публичной медийной фигуре, а о человеке, который системно выстраивает информационное противодействие.

"Речь идет о том, что россияне хотели убить человека, который ежедневно создает систему информационного противодействия через очень сложную прикладную работу", — объяснил Таран.

По его словам, роль Юсова охватывает не только внутреннюю координацию, но и коммуникацию по самым сложным темам — военнопленных, обменов, чувствительных переговорных процессов и кризисных ситуаций.

Таран также отметил, что за годы полномасштабной войны стратегические коммуникации военной разведки стали одним из источников достоверной информации для украинцев, что, по его мнению, и вызывает раздражение в Кремле.

"Информационная война для Москвы — это такая же составляющая стратегии, как и ракеты", — отметил офицер ВСУ.

В то же время он отметил, что после четырех лет полномасштабной агрессии Россия не достигла решающих результатов ни на поле боя, ни в информационном противостоянии. Когда попытки дестабилизации не дают желаемого эффекта, страна-агрессор возвращается к тактике террора и диверсий.

По мнению Тарана, в этой истории главным является не только сорванная попытка убийства, но и то, что информационный фронт остается под контролем Украины.

Операция "Энигма 2.0" — что известно

В пятницу, 20 февраля, стало известно, что в рамках операции "Энигма" Нацполиция сорвала планы РФ и задержала агентурно-боевую группу, которая по заказу российских спецслужб планировала убийства медийных и политических украинских деятелей.

Для выполнения указаний спецслужб РФ вербовали граждан Молдовы, которых в дальнейшем направляли в Украину для выполнения целевых ликвидаций. Организатором и координатором агентурно-боевой группы оказался 34-летний гражданин Молдовы.

Впоследствии в Офисе генерального прокурора Украины раскрыли детали операции "Энигма". Там сообщили, что жертвами должны были стать известные в Украине люди, в частности, один из них — представитель по вопросам стратегической коммуникации ГУР МОУ, заместитель председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов.

Напомним, что 22 февраля во Львове произошел теракт, в результате которого погибла полицейская. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил о причастности России к преступлению.