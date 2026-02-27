Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Офицер ВСУ прокомментировал важный факт в рамках операции Энигма

Офицер ВСУ прокомментировал важный факт в рамках операции Энигма

Ua ru
Дата публикации 27 февраля 2026 15:34
Офицер ВСУ прокомментировал намерения РФ убить представителя ГУР Андрея Юсова
Задержание в рамках операции "Энигма 2.0". Фото: Нацполиция Украины

Офицер ВСУ Виктор Таран проанализировал операцию "Энигма 2.0". В рамках этой спецоперации были сорваны планы россиян по убийству представителя по вопросам стратегической коммуникации Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Виктора Тарана в Facebook.

Реклама
Читайте также:

Офицер ВСУ о планах РФ убить представителя ГУР Юсова

Российские спецслужбы готовили заказное убийство представителя ГУР МОУ Андрея Юсова. Именно этот факт, по словам офицера ВСУ Виктора Тарана, является ключевым в деле спецоперации "Энигма 2.0".

Военный отметил, что операция "Энигма 2.0" стала не только примером эффективной работы спецслужб, но и показательным сигналом о ситуации на информационном фронте. Контрразведка и полиция двух стран (Украины и Молдовы) одновременно задержали организатора и участников диверсионной группы, которых завербовали российские спецслужбы для подготовки серии заказных убийств в Украине.

В Офисе генерального прокурора подтвердили, что среди целей был представитель по стратегическим коммуникациям ГУР МОУ, заместитель председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов. За его ликвидацию обещали 100 тысяч долларов.

Таран отмечает, что этот момент важнее самого факта задержания диверсантов.

"Включение в "черный список" именно человека, ответственного за стратегические коммуникации — это маркер, что не все на информационном фронте им удается так, как бы хотелось", — отметил военнослужащий.

В то же время он подчеркнул, что речь идет не о публичной медийной фигуре, а о человеке, который системно выстраивает информационное противодействие.

"Речь идет о том, что россияне хотели убить человека, который ежедневно создает систему информационного противодействия через очень сложную прикладную работу", — объяснил Таран.

По его словам, роль Юсова охватывает не только внутреннюю координацию, но и коммуникацию по самым сложным темам — военнопленных, обменов, чувствительных переговорных процессов и кризисных ситуаций.

Таран также отметил, что за годы полномасштабной войны стратегические коммуникации военной разведки стали одним из источников достоверной информации для украинцев, что, по его мнению, и вызывает раздражение в Кремле.

"Информационная война для Москвы — это такая же составляющая стратегии, как и ракеты", — отметил офицер ВСУ.

В то же время он отметил, что после четырех лет полномасштабной агрессии Россия не достигла решающих результатов ни на поле боя, ни в информационном противостоянии. Когда попытки дестабилизации не дают желаемого эффекта, страна-агрессор возвращается к тактике террора и диверсий.

По мнению Тарана, в этой истории главным является не только сорванная попытка убийства, но и то, что информационный фронт остается под контролем Украины.

Операція Енігма - важливі деталі
Скриншот сообщения Тарана/Facebook

Операция "Энигма 2.0" — что известно

В пятницу, 20 февраля, стало известно, что в рамках операции "Энигма" Нацполиция сорвала планы РФ и задержала агентурно-боевую группу, которая по заказу российских спецслужб планировала убийства медийных и политических украинских деятелей.

Для выполнения указаний спецслужб РФ вербовали граждан Молдовы, которых в дальнейшем направляли в Украину для выполнения целевых ликвидаций. Организатором и координатором агентурно-боевой группы оказался 34-летний гражданин Молдовы.

Впоследствии в Офисе генерального прокурора Украины раскрыли детали операции "Энигма". Там сообщили, что жертвами должны были стать известные в Украине люди, в частности, один из них — представитель по вопросам стратегической коммуникации ГУР МОУ, заместитель председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов.

Напомним, что 22 февраля во Львове произошел теракт, в результате которого погибла полицейская. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил о причастности России к преступлению.

убийство спецоперация покушение расследование война в Украине Россия
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации