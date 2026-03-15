У СБУ пояснили, чому затримали працівника НАБУ біля Сум

Працівники СБУ. Фото ілюстративне: Служба безпеки України

Служба безпеки України офіційно прокоментувала, чому затримала співробітника НАБУ на блокпості біля Сум. За версією правоохоронців, чоловік низку ознак, що вимагало посилену перевірку.

Як повідомляє Новини.LIVE, відповідний допис СБУ розмістила у своїх соцмережах.

Читайте також:

Чому був затриманий працівник НАБУ

У спецслужбі наголосили, що в умовах повномасштабного вторгнення РФ, співробітники СБУ цілодобово забезпечують контророзвідувальний режим на блокпостах у прифронтових регіонах України.

Так, ввечері 15 березня на одному із блокпостів при в'їзді у місто Суми було виявлено громадянина України, який мав низку ознак, що передбачали його додаткову перевірку.

"Чоловік є вихідцем із тимчасово окупованих територій, не назвав місце своєї роботи, на підтвердження особистості показав лише сторінку із "Дії", а під час аналізу його контактів було виявлено низку російських номерів", — йдеться у повідомленні.

В СБУ додали, що діючи відповідно до чітких інструкцій та алгоритмів для подібних випадків, правоохоронці, завданням яких є виявлення підозрілих осіб, що прямують у прифронтовий регіон — ініціювали посилену перевірку чоловіка.

"СБУ працює виключно у рамках діючого законодавства та дотримується усіх алгоритмів, створених для забезпечення безпеки громадян України та наших військових, які виконують бойові завдання на сумському напрямку. Будь-які маніпуляції з цього приводу є неприпустимими", — резюмували у заяві.

Нагадаємо, що НАБУ у неділю ввечері, 15 березня, повідомили про затримку свого детектива співробітниками СБУ. Там заявили, що працівник був у місті з метою розслідування, а дії Служби безпеки були названі перешкоджанням діяльності Бюро.

Також ми писали, що кілька днів тому контррозвідка СБУ та НАБУ викрила на Дніпропетровщині схему, де керівництво оборонного заводу організовувало розкрадання бюджетних коштів.