В СБУ объяснили, почему задержали работника НАБУ возле Сум

Работники СБУ. Фото иллюстративное: Служба безопасности Украины

Служба безопасности Украины официально прокомментировала, почему задержала сотрудника НАБУ на блокпосте возле Сум. По версии правоохранителей, мужчина имел ряд признаков, что требовало усиленной проверки.

Как сообщает Новини.LIVE, соответствующее сообщение СБУ разместила в своих соцсетях.

Почему был задержан работник НАБУ

В спецслужбе отметили, что в условиях полномасштабного вторжения РФ, сотрудники СБУ круглосуточно обеспечивают контророзведывательный режим на блокпостах в прифронтовых регионах Украины.

Так, вечером 15 марта на одном из блокпостов при въезде в город Сумы был обнаружен гражданин Украины, который имел ряд признаков, предусматривающих его дополнительную проверку.

"Мужчина является выходцем с временно оккупированных территорий, не назвал место своей работы, в подтверждение личности показал только страницу с "Дії", а при анализе его контактов был обнаружен ряд российских номеров", — говорится в сообщении.

В СБУ добавили, что действуя в соответствии с четкими инструкциями и алгоритмами для подобных случаев, правоохранители, задачей которых является выявление подозрительных лиц, направляющихся в прифронтовой регион — инициировали усиленную проверку мужчины.

"СБУ работает исключительно в рамках действующего законодательства и придерживается всех алгоритмов, созданных для обеспечения безопасности граждан Украины и наших военных, выполняющих боевые задачи на сумском направлении. Любые манипуляции по этому поводу недопустимы", — резюмировали в заявлении.

Напомним, что НАБУ в воскресенье вечером, 15 марта, сообщили о задержании своего детектива сотрудниками СБУ. Там заявили, что работник был в городе с целью расследования, а действия Службы безопасности были названы препятствованием деятельности Бюро.

Также мы писали, что несколько дней назад контрразведка СБУ и НАБУ разоблачила на Днепропетровщине схему, где руководство оборонного завода организовывало хищение бюджетных средств.