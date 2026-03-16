СБУ задержала дезертира, который наводил удары по Днепру

Задержание подозреваемого. Фото: СБУ

В Днепре задержали мобилизованного военнослужащего, который после самовольного оставления части, по данным следствия, начал работать на российские спеслужбы и передавать врагу данные для воздушных ударов. Работники Службы безопасности Украины утверждают, что агент собирал координаты оборонительных и критически важных объектов в городе и его окрестностях.

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на данные СБУ.

Реклама

После самовольного оставления воинской части мобилизованный военнослужащий, как утверждает СБУ, оказался в поле зрения российской спецслужбы и согласился работать на врага. Контакт с представителями ФСБ возник после того, как мужчина начал искать "легкие заработки" в Telegram-каналах.

По версии следствия, после вербовки он получил задание собирать информацию об объектах на территории Днепра и вблизи города, которые могли быть использованы российской стороной как цели для новых воздушных атак. Агент фиксировал координаты оборонной и критической инфраструктуры, а затем передавал эти данные кураторам.

Среди локаций, которые, по данным СБУ, он изучал для врага, были блокпосты, запасные командные пункты украинских войск, а также станции регионального филиала "Укрзализныци". Чтобы не привлекать внимания, подозреваемый маскировал съемку под обычные разговоры по телефону и записывал видео потенциальных целей якобы случайно.

Собранные материалы он, как утверждает следствие, хранил в зашифрованном виде. Во время обыска у него изъяли смартфон, в котором, по информации СБУ, нашли видеофайлы с военными объектами и обозначенными координатами на Google-картах.

После первых разведывательных выходов мужчина решил временно скрываться у родственников на Днепропетровщине. Однако к тому моменту, по данным спецслужбы, его действия уже были задокументированы, а сам фигурант находился под контролем правоохранителей.

Сейчас мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. В случае доказательства вины подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Также в воскресенье, 15 марта, работники СБУ задержали работника НАБУ неподалеку от Сум.

Впоследствии выяснилось, что работника НАБУ задержали из-за ряда подозрительных факторов, поэтому в СБУ инициировали усиленную проверку.

Несколько дней назад СБУ помешала совершить покушение на командира 3-го армейского корпуса Андрея Билецкого. Россиянам пытался помочь завербованный военнослужащий ВСУ.