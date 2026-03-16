В Сумах отпустили сотрудника НАБУ, которого задержала СБУ

Работники СБУ. Фото иллюстративное: СБУ

В Сумах сотрудника НАБУ, которого вечером 15 марта остановили и задержали на блокпосту сотрудники СБУ, уже отпустили. В самом Бюро заявили, что их сотрудник находился в городе в рамках выполнения служебных полномочий.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне"

Сама ситуация началась вечером 15 марта, когда СБУ остановила мужчину на одном из блокпостов вблизи Сум. После ночного инцидента СБУ объяснила свои действия алгоритмами безопасности для прифронтового региона.

Среди аргументов в СБУ назвали его происхождение с временно оккупированных территорий, отсутствие озвученного места работы во время проверки, предъявление только страницы в "Дії" как подтверждение личности, а также обнаруженные в контактах российские номера.

Зато в НАБУ изначально заявляли, что задержанный является их сотрудником и находился в Сумах не случайно, а в рамках официального расследования. В Бюро также отмечали, что перед назначением на должность он прошел все предусмотренные законодательством проверки, а само задержание называли безосновательным.

Также в понедельник, 16 марта, сотрудники СБУ разоблачили и задержали военнослужащего-дезертира, который согласился сдавать россиянам координаты для атак по Днепру.

Ранее НАБУ и СБУ провели успешную совместную операцию и обнаружили схему хищения средств на оборонном заводе.