У Стамбулі стартували переговори делегацій України та Росії

Члени російської делегації на переговорах з Україною. REUTERS/Vladimir Soldatkin

У п’ятницю, 16 травня, у Стамбулі офіційно розпочалася двостороння зустріч представників України та Російської Федерації. Як повідомляють міжнародні та українські ЗМІ, переговори проходять після низки координаційних зустрічей української делегації з партнерами з США, Туреччини, Німеччини, Франції та Великої Британії.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Сьогоднішні переговори стали першим з 2022 року офіційним контактом у форматі Україна–Росія на такому рівні. З українського боку делегацію очолює міністр оборони Рустем Умєров. До складу також входять міністр закордонних справ Андрій Сибіга, керівник Офісу президента Андрій Єрмак та представники силових структур і розвідки.

Як повідомлялося раніше, ключовим питанням для України є досягнення повного, безумовного та тривалого припинення вогню. За словами речника МЗС Георгія Тихого, саме готовність російської сторони до такої умови стане показником її налаштованості на конструктивний діалог.

Російська делегація представлена чиновниками, які не входять до найближчого оточення президента РФ Володимира Путіна, що викликає сумніви в їхніх повноваженнях ухвалювати принципові рішення.

Нагадаємо, раніше цього дня відбулася тристороння зустріч делегацій України, США та Туреччини, у межах якої було скоординовано позиції перед перемовинами з Росією.