В Стамбуле стартовали переговоры делегаций Украины и России

Члены российской делегации на переговорах с Украиной. REUTERS/Vladimir Soldatkin

В пятницу, 16 мая, в Стамбуле официально началась двусторонняя встреча представителей Украины и Российской Федерации. Как сообщают международные и украинские СМИ, переговоры проходят после ряда координационных встреч украинской делегации с партнерами из США, Турции, Германии, Франции и Великобритании.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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В Стамбуле началась встреча украинской и российской делегаций

Сегодняшние переговоры стали первым с 2022 года официальным контактом в формате Украина-Россия на таком уровне. С украинской стороны делегацию возглавляет министр обороны Рустем Умеров. В состав также входят министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель Офиса президента Андрей Ермак и представители силовых структур и разведки.

Как сообщалось ранее, ключевым вопросом для Украины является достижение полного, безусловного и длительного прекращения огня. По словам спикера МИД Георгия Тихого, именно готовность российской стороны к такому условию станет показателем ее настроенности на конструктивный диалог.

Российская делегация представлена чиновниками, которые не входят в ближайшее окружение президента РФ Владимира Путина, что вызывает сомнения в их полномочиях принимать принципиальные решения.

Напомним, ранее в этот день состоялась трехсторонняя встреча делегаций Украины, США и Турции, в рамках которой были скоординированы позиции перед переговорами с Россией.