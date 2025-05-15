Сибіга оцінив склад делегації РФ на переговорах у Туреччині

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у Туреччині. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 15 травня, у Туреччині мають відбутися переговори. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга оцінив склад делегації Росії, яка буде на переговорах.

Про це інформує журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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У відповідь на питання щодо того, як Андрій Сибіга розцінює склад російської делегації на переговорах у Туреччині, очільник МЗС сказав — "несерйозно".

"Несерйозність намірів щодо миру. Я б більше сказав, зневага до своїх партнерів у контексті мирного процесу", — зазначив глава дипломатичного відомства України.

Нагадаємо, що раніше ми інформували про розклад зустрічей України та РФ у Стамбулі 15 травня.

Також ми повідомляли, що Зеленський вже прибув до Туреччини.