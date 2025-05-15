Сибіга оцінив склад делегації РФ на переговорах у Туреччині

Переговори у Туреччині — Сибіга оцінив склад делегації РФ
У четвер, 15 травня, у Туреччині мають відбутися переговори. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга оцінив склад делегації Росії, яка буде на переговорах.
Про це інформує журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.
Сибіга про склад делегації РФ на переговорах у Туреччині
У відповідь на питання щодо того, як Андрій Сибіга розцінює склад російської делегації на переговорах у Туреччині, очільник МЗС сказав — "несерйозно".
"Несерйозність намірів щодо миру. Я б більше сказав, зневага до своїх партнерів у контексті мирного процесу", — зазначив глава дипломатичного відомства України.
Нагадаємо, що раніше ми інформували про розклад зустрічей України та РФ у Стамбулі 15 травня.
Також ми повідомляли, що Зеленський вже прибув до Туреччини.
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