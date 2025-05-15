Сибига оценил состав делегации РФ на переговорах в Турции

Переговоры в Турции — Сибига оценил состав делегации РФ
В четверг, 15 мая, в Турции должны состояться переговоры. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига оценил состав делегации России, которая будет на переговорах.
Об этом информирует журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.
Сибига о составе делегации РФ на переговорах в Турции
В ответ на вопрос о том, как Андрей Сибига расценивает состав российской делегации на переговорах в Турции, глава МИД сказал — "несерьезно".
"Несерьезность намерений относительно мира. Я бы больше сказал, пренебрежение к своим партнерам в контексте мирного процесса", — отметил глава дипломатического ведомства Украины.
Напомним, что ранее мы информировали о расписании встреч Украины и РФ в Стамбуле, 15 мая.
Также мы сообщали, что Зеленский уже прибыл в Турцию.
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