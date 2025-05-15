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Переговоры в Турции — Сибига оценил состав делегации РФ

15 мая 2025 12:30
Евтушенко Алина - редактор
Сибига оценил состав делегации РФ на переговорах в Турции
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в Турции. Фото: Новини.LIVE
Евтушенко Алина - редактор

В четверг, 15 мая, в Турции должны состояться переговоры. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига оценил состав делегации России, которая будет на переговорах.

Об этом информирует журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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В ответ на вопрос о том, как Андрей Сибига расценивает состав российской делегации на переговорах в Турции, глава МИД сказал — "несерьезно".

"Несерьезность намерений относительно мира. Я бы больше сказал, пренебрежение к своим партнерам в контексте мирного процесса", — отметил глава дипломатического ведомства Украины.

Напомним, что ранее мы информировали о расписании встреч Украины и РФ в Стамбуле, 15 мая.

Также мы сообщали, что Зеленский уже прибыл в Турцию.

Турция переговоры делегация Андрей Сибига Россия
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