Сибига оценил состав делегации РФ на переговорах в Турции

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в Турции. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 15 мая, в Турции должны состояться переговоры. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига оценил состав делегации России, которая будет на переговорах.

Об этом информирует журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Реклама

Читайте также:

Сибига о составе делегации РФ на переговорах в Турции

В ответ на вопрос о том, как Андрей Сибига расценивает состав российской делегации на переговорах в Турции, глава МИД сказал — "несерьезно".

"Несерьезность намерений относительно мира. Я бы больше сказал, пренебрежение к своим партнерам в контексте мирного процесса", — отметил глава дипломатического ведомства Украины.

Напомним, что ранее мы информировали о расписании встреч Украины и РФ в Стамбуле, 15 мая.

Также мы сообщали, что Зеленский уже прибыл в Турцию.