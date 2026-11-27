Традиційна президентська церемонія помилування індика з нагоди Дня подяки у Вашингтоні. Фото з архіву: REUTERS/Evelyn Hockstein

У Сполучених Штатах у четвер, 26 листопада, відзначили День подяки, одне з головних родинних свят країни. Однак цьогоріч американцям довелося дещо змінити звичні традиції через погодні умови. Зокрема, у Нью-Йорку вперше перенесли ювілейний, сотий святковий парад Macy’s, на який чекали цього дня.

Про це розповіла журналістка Новини.LIVE у Вашингтоні Уляна Бойчук.

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Перехожі з парасолями на Таймс-сквер під час негоди у День подяки. Фото: Michael Nagle/Bloomberg via Getty Images

Чому перенесли парад

За словами Уляни Бойчук, причиною перенесення ювілейного параду Macy’s став прогноз сильного вітру та злив у Нью-Йорку. Замість четверга святкову ходу планують провести в суботу, 28 листопада. Парад має розпочатися о 08:30 за місцевим часом.

Порожні трибуни вздовж маршруту параду Macy’s на площі Колумбус-Серкл у Нью-Йорку. Фотограф: Michael Nagle/Bloomberg via Getty Images

Перехожі на площі Колумбус-Серкл уздовж маршруту святкового параду Macy’s під час негоди. Фотограф: Michael Nagle/Bloomberg via Getty Images

Як святкують День подяки

У США День подяки щороку відзначають у четвертий четвер листопада. За традицією цього дня американці збираються разом із рідними за святковим столом, на якому зазвичай подають індичку, овочі та пироги.

Учасники 77-го щорічного параду HEB до Дня подяки у Х'юстоні, штат Техас. Фото: Marcus Ingram/Getty Images

Телевізійні журналісти працюють біля надувної фігури Блуї після оголошення про перенесення параду Macy’s. Фото: REUTERS/Bing Guan

Працівник фотографує надувну фігуру Людини-павука перед її здуванням через перенесення параду. Фото: REUTERS/Bing Guan

Однією з головних телевізійних традицій свята є перегляд параду Macy’s у Нью-Йорку. Цьогоріч його мали провести вже всоте.

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Платформа Kalahari Resorts напередодні ювілейного параду Macy’s до Дня подяки у Нью-Йорку. Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

Платформа з індиком Томом, яку підготували до сотого параду Macy’s у Нью-Йорку. Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

Працівники готують надувну фігуру Базза Лайтера напередодні параду до Дня подяки. Фото з архіву: REUTERS/Shannon Stapleton

Зеленський привітав американців

З нагоди Дня подяки президент України Володимир Зеленський звернувся до американців та від імені українського народу подякував їм за підтримку. Глава держави наголосив, що допомога американських друзів дає Україні сили відновлюватися після кожної атаки росіян.

"Сьогодні українці хочуть саме того, чого хоче будь-який нормальний народ, будь-яка нормальна родина: мати можливість зібратися всією сім'єю в мирі, без атак, без небезпеки, просто відчути тепло спілкування з близькими, порадіти досягненням своїх дітей, подякувати батькам", — сказав Володимир Зеленський.

Happy Thanksgiving, America! Thank you for caring, for having such good hearts, and for standing with us. I hope that just as you give us strength today, our courage and our love of freedom will always give strength to you – and to everyone who believes in freedom and values.… pic.twitter.com/g3wq8Cdipp — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 26, 2026

Президент нагадав, що через жорстоку війну, яку веде Росія, мільйони українців позбавлені такої можливості. Він наголосив, що Україна докладає всіх зусиль для завершення війни, та висловив сподівання особисто подякувати американцям у Вашингтоні після встановлення миру.

"Буде мир. Україна збереже свою незалежність, і я сподіваюся, що зможу подякувати за це у Вашингтоні та сказати, що так, лише разом з Америкою свобода може по-справжньому захистити себе", — зазначив президент.

Володимир Зеленський також висловив вдячність американцям, які приїжджають до України, особисто знайомі з українцями, моляться за них та допомагають наблизити мир.

Раніше Президент України Володимир Зеленський розповів, чого очікує від Дональда Трампа після виборів у США. Глава держави висловив сподівання, що американський лідер приділятиме більше уваги завершенню війни в Україні. На думку президента, для досягнення миру необхідно посилити тиск на російське керівництво.

Також президент США Дональд Трамп анонсував масштабну угоду, яка стосуватиметься України та Європи. Американський лідер заявив, що очікує результатів, які задовольнять усі сторони. Однак подробиць майбутніх домовленостей він не розкрив.

Нагадаємо, 3 листопада у Сполучених Штатах відбулися проміжні вибори. Американці обирали членів Палати представників, частину сенаторів та губернаторів 36 штатів. Оновлений склад Конгресу розпочне роботу в січні 2027 року.