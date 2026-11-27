Традиционная президентская церемония помилования индейки по случаю Дня благодарения в Вашингтоне. Фото из архива: REUTERS/Evelyn Hockstein

В Соединенных Штатах в четверг, 26 ноября, отмечали День благодарения — один из главных семейных праздников страны. Однако в этом году американцам пришлось несколько изменить привычные традиции из-за погодных условий. В частности, в Нью-Йорке впервые перенесли юбилейный, сотый праздничный парад Macy’s, которого ждали в этот день.

Об этом рассказала журналистка Новини.LIVE в Вашингтоне Ульяна Бойчук.

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Прохожие с зонтиками на Таймс-сквер во время непогоды в День благодарения. Фото: Michael Nagle/Bloomberg via Getty Images

Почему перенесли парад

По словам Ульяны Бойчук, причиной переноса юбилейного парада Macy’s стал прогноз сильного ветра и ливней в Нью-Йорке. Вместо четверга праздничное шествие планируется провести в субботу, 28 ноября. Парад должен начаться в 08:30 по местному времени.

Пустые трибуны вдоль маршрута парада Macy’s на площади Колумбус-Серкл в Нью-Йорке. Фотограф: Michael Nagle/Bloomberg via Getty Images

Прохожие на площади Колумбус-Серкл вдоль маршрута праздничного парада Macy’s во время непогоды. Фотограф: Michael Nagle/Bloomberg via Getty Images

Как отмечают День благодарения

В США День благодарения ежегодно отмечают в четвертый четверг ноября. По традиции в этот день американцы собираются вместе с родными за праздничным столом, на котором обычно подают индейку, овощи и пироги.

Участники 77-го ежегодного парада HEB, посвященного Дню благодарения, в Хьюстоне, штат Техас. Фото: Marcus Ingram/Getty Images

Тележурналисты работают возле надувной фигуры Блуи после объявления о переносе парада Macy’s. Фото: REUTERS/Bing Guan

Работник фотографирует надувную фигуру Человека-паука перед тем, как её сдуют из-за переноса парада. Фото: REUTERS/Bing Guan

Одной из главных телевизионных традиций праздника является просмотр парада Macy’s в Нью-Йорке. В этом году его должны были провести уже в сотый раз.

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Платформа Kalahari Resorts накануне юбилейного парада Macy’s, приуроченного к Дню благодарения в Нью-Йорке. Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

Платформа с индейкой Томом, подготовленная к сотому параду Macy’s в Нью-Йорке. Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

Работники готовят надувную фигуру Базза Лайтера накануне парада в честь Дня благодарения. Фото из архива: REUTERS/Shannon Stapleton

Зеленский поздравил американцев

По случаю Дня благодарения президент Украины Владимир Зеленский обратился к американцам и от имени украинского народа поблагодарил их за поддержку. Глава государства подчеркнул, что помощь американских друзей дает Украине силы восстанавливаться после каждой атаки россиян.

"Сегодня украинцы хотят именно того, чего хочет любой нормальный народ, любая нормальная семья: иметь возможность собраться всей семьей в мире, без атак, без опасности, просто почувствовать тепло общения с близкими, порадоваться достижениям своих детей, поблагодарить родителей", — сказал Владимир Зеленский.

С Днём Благодарения, Америка! Спасибо за заботу, за ваши добрые сердца и за то, что вы с нами. Надеюсь, что так же, как вы даёте нам силу сегодня, наш мужество и наша любовь к свободе всегда будут давать силу вам — и всем, кто верит в свободу и ценности… pic.twitter.com/g3wq8Cdipp — Volodymyr Zelenskyy / Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) 26 ноября 2026

Президент напомнил, что из-за жестокой войны, которую ведет Россия, миллионы украинцев лишены такой возможности. Он подчеркнул, что Украина прилагает все усилия для завершения войны, и выразил надежду лично поблагодарить американцев в Вашингтоне после установления мира.

"Мир наступит. Украина сохранит свою независимость, и я надеюсь, что смогу поблагодарить за это в Вашингтоне и сказать, что да, только вместе с Америкой свобода может по-настоящему защитить себя", — отметил президент.

Владимир Зеленский также выразил благодарность американцам, которые приезжают в Украину, лично знакомы с украинцами, молятся за них и помогают приблизить мир.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, чего ожидает от Дональда Трампа после выборов в США. Глава государства выразил надежду, что американский лидер будет уделять больше внимания завершению войны в Украине. По мнению президента, для достижения мира необходимо усилить давление на российское руководство.

Также президент США Дональд Трамп анонсировал масштабное соглашение, которое коснется Украины и Европы. Американский лидер заявил, что ожидает результатов, которые удовлетворят все стороны. Однако подробностей будущих договоренностей он не раскрыл.

Напомним, 3 ноября в Соединенных Штатах состоялись промежуточные выборы. Американцы выбирали членов Палаты представителей, часть сенаторов и губернаторов 36 штатов. Обновленный состав Конгресса приступит к работе в январе 2027 года.