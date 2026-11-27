В США отметили День благодарения: непогода повлияла на празднования
В Соединенных Штатах в четверг, 26 ноября, отмечали День благодарения — один из главных семейных праздников страны. Однако в этом году американцам пришлось несколько изменить привычные традиции из-за погодных условий. В частности, в Нью-Йорке впервые перенесли юбилейный, сотый праздничный парад Macy’s, которого ждали в этот день.
Об этом рассказала журналистка Новини.LIVE в Вашингтоне Ульяна Бойчук.
Почему перенесли парад
По словам Ульяны Бойчук, причиной переноса юбилейного парада Macy’s стал прогноз сильного ветра и ливней в Нью-Йорке. Вместо четверга праздничное шествие планируется провести в субботу, 28 ноября. Парад должен начаться в 08:30 по местному времени.
Как отмечают День благодарения
В США День благодарения ежегодно отмечают в четвертый четверг ноября. По традиции в этот день американцы собираются вместе с родными за праздничным столом, на котором обычно подают индейку, овощи и пироги.
Одной из главных телевизионных традиций праздника является просмотр парада Macy’s в Нью-Йорке. В этом году его должны были провести уже в сотый раз.
Зеленский поздравил американцев
По случаю Дня благодарения президент Украины Владимир Зеленский обратился к американцам и от имени украинского народа поблагодарил их за поддержку. Глава государства подчеркнул, что помощь американских друзей дает Украине силы восстанавливаться после каждой атаки россиян.
"Сегодня украинцы хотят именно того, чего хочет любой нормальный народ, любая нормальная семья: иметь возможность собраться всей семьей в мире, без атак, без опасности, просто почувствовать тепло общения с близкими, порадоваться достижениям своих детей, поблагодарить родителей", — сказал Владимир Зеленский.
С Днём Благодарения, Америка! Спасибо за заботу, за ваши добрые сердца и за то, что вы с нами. Надеюсь, что так же, как вы даёте нам силу сегодня, наш мужество и наша любовь к свободе всегда будут давать силу вам — и всем, кто верит в свободу и ценности… pic.twitter.com/g3wq8Cdipp— Volodymyr Zelenskyy / Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) 26 ноября 2026
Президент напомнил, что из-за жестокой войны, которую ведет Россия, миллионы украинцев лишены такой возможности. Он подчеркнул, что Украина прилагает все усилия для завершения войны, и выразил надежду лично поблагодарить американцев в Вашингтоне после установления мира.
"Мир наступит. Украина сохранит свою независимость, и я надеюсь, что смогу поблагодарить за это в Вашингтоне и сказать, что да, только вместе с Америкой свобода может по-настоящему защитить себя", — отметил президент.
Владимир Зеленский также выразил благодарность американцам, которые приезжают в Украину, лично знакомы с украинцами, молятся за них и помогают приблизить мир.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, чего ожидает от Дональда Трампа после выборов в США. Глава государства выразил надежду, что американский лидер будет уделять больше внимания завершению войны в Украине. По мнению президента, для достижения мира необходимо усилить давление на российское руководство.
Также президент США Дональд Трамп анонсировал масштабное соглашение, которое коснется Украины и Европы. Американский лидер заявил, что ожидает результатов, которые удовлетворят все стороны. Однако подробностей будущих договоренностей он не раскрыл.
Напомним, 3 ноября в Соединенных Штатах состоялись промежуточные выборы. Американцы выбирали членов Палаты представителей, часть сенаторов и губернаторов 36 штатов. Обновленный состав Конгресса приступит к работе в январе 2027 года.