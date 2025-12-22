День енергетика 22 грудня — привітання та звернення Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський привітав українських енергетиків із професійним святом Днем енергетика та подякував їм за роботу в умовах повномасштабної війни. Глава держави наголосив, що енергетика є однією з ключових основ нормального життя, адже без світла і тепла неможливе функціонування країни.

Про це Володимир Зеленський написав на каналі у Telegram.

За його словами, вже майже чотири роки Росія цілеспрямовано намагається зруйнувати енергетичну систему України, позбавивши мільйони людей базових умов для життя. Водночас, попри постійні атаки та складну ситуацію, електропостачання щоразу вдається відновлювати.

Енергетики біля пошкодженої ТЕЦ. Фото: ДТЕК

"Я дякую кожному й кожній. Дякую всім нашим ремонтним бригадам, які ремонтують пошкоджені ударами мережі та генерацію, всім, хто щодня й щоночі стабілізує нашу енергосистему, забезпечує постачання електрики, роботу станцій та інших енергооб’єктів, хто працює у прифронтових районах, щоб повернути людям усе для нормального життя", — написав президент.

Нагадаємо, також з Днем енергетика українців привітав міністр оборони Денис Шмигаль.

А в Києві українські енергетики прикрасили Батьківщину-мати до Дня енергетика.