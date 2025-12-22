День энергетика 22 декабря — поздравления и обращение Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских энергетиков с профессиональным праздником Днем энергетика и поблагодарил их за работу в условиях полномасштабной войны. Глава государства подчеркнул, что энергетика является одной из ключевых основ нормальной жизни, ведь без света и тепла невозможно функционирование страны.

Об этом Владимир Зеленский написал на канале в Telegram.

Зеленский поблагодарил энергетиков за работу во время войны

По его словам, уже почти четыре года Россия целенаправленно пытается разрушить энергетическую систему Украины, лишив миллионы людей базовых условий для жизни. В то же время, несмотря на постоянные атаки и сложную ситуацию, электроснабжение каждый раз удается восстанавливать.

Энергетики возле поврежденной ТЭЦ. Фото: ДТЭК

"Я благодарю каждого и каждую. Спасибо всем нашим ремонтным бригадам, которые ремонтируют поврежденные ударами сети и генерацию, всем, кто ежедневно и каждую ночь стабилизирует нашу энергосистему, обеспечивает поставки электричества, работу станций и других энергообъектов, кто работает в прифронтовых районах, чтобы вернуть людям все для нормальной жизни", — написал президент.

Напомним, также с Днем энергетика украинцев поздравил министр обороны Денис Шмыгаль.

А в Киеве украинские энергетики украсили Родину-мать ко Дню энергетика.