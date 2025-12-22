Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский поздравил украинцев с Днем энергетика

Зеленский поздравил украинцев с Днем энергетика

Ua ru
Дата публикации 22 декабря 2025 10:34
День энергетика 22 декабря — поздравления и обращение Владимира Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских энергетиков с профессиональным праздником Днем энергетика и поблагодарил их за работу в условиях полномасштабной войны. Глава государства подчеркнул, что энергетика является одной из ключевых основ нормальной жизни, ведь без света и тепла невозможно функционирование страны.

Об этом Владимир Зеленский написал на канале в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Зеленский поблагодарил энергетиков за работу во время войны

По его словам, уже почти четыре года Россия целенаправленно пытается разрушить энергетическую систему Украины, лишив миллионы людей базовых условий для жизни. В то же время, несмотря на постоянные атаки и сложную ситуацию, электроснабжение каждый раз удается восстанавливать.

null
Энергетики возле поврежденной ТЭЦ. Фото: ДТЭК

"Я благодарю каждого и каждую. Спасибо всем нашим ремонтным бригадам, которые ремонтируют поврежденные ударами сети и генерацию, всем, кто ежедневно и каждую ночь стабилизирует нашу энергосистему, обеспечивает поставки электричества, работу станций и других энергообъектов, кто работает в прифронтовых районах, чтобы вернуть людям все для нормальной жизни", — написал президент.

Напомним, также с Днем энергетика украинцев поздравил министр обороны Денис Шмыгаль.

А в Киеве украинские энергетики украсили Родину-мать ко Дню энергетика.

Владимир Зеленский поздравления война в Украине День энергетика энергетики
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации