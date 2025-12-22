Відео
День енергетика — Шмигаль відзначив роль галузі у війні

День енергетика — Шмигаль відзначив роль галузі у війні

Ua ru
Дата публікації: 22 грудня 2025 09:22
День енергетика в Україні — Денис Шмигаль привітав працівників
Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Міністр оборони України Денис Шмигаль привітав працівників енергетичної галузі з професійним святом і наголосив на їхній ключовій ролі для країни в умовах війни. Він наголосив, що поки українські військові на фронті боронять державу заради тих, хто чекає вдома, в тилу життя триває завдяки людям, які забезпечують оселі світлом і теплом

Про це Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

Читайте також:

Шмигаль привітав українців із Днем енергетика

Глава уряду зазначив, що енергетики щодня і щоночі виконують свою роботу, часто під обстрілами, не дозволяючи ворогу занурити країну в темряву і холод. Кожна відновлена лінія електропередач і кожен кілометр мережі, за його словами, є доказом стійкості та сили українського духу.

"Це не лише про комфорт. Це також про впевненість, що близькі будуть в теплі. Що так потрібна фронту зброя буде виготовлена. А ще можливість своєчасно почути втомлене та водночас радісне "Зі мною все гаразд"", — повідомив Шмигаль.

Денис Шмигаль подякував працівникам галузі за самовіддану працю, яка допомагає державі вистояти у надскладних умовах війни, а також вшанував пам’ять енергетиків, які загинули внаслідок ворожих ударів, виконуючи свій обов’язок.

Нагадаємо, нещодавно в Міненергетики пояснили, скільки українців в середньому щоденно без світла через російські атаки.

Також експерти пояснили, скільки часу потрібно на відновлення пошкоджених підстанцій після російських атак. 

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
