День енергетика в Україні — Денис Шмигаль привітав працівників

Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Міністр оборони України Денис Шмигаль привітав працівників енергетичної галузі з професійним святом і наголосив на їхній ключовій ролі для країни в умовах війни. Він наголосив, що поки українські військові на фронті боронять державу заради тих, хто чекає вдома, в тилу життя триває завдяки людям, які забезпечують оселі світлом і теплом

Про це Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

Шмигаль привітав українців із Днем енергетика

Глава уряду зазначив, що енергетики щодня і щоночі виконують свою роботу, часто під обстрілами, не дозволяючи ворогу занурити країну в темряву і холод. Кожна відновлена лінія електропередач і кожен кілометр мережі, за його словами, є доказом стійкості та сили українського духу.

"Це не лише про комфорт. Це також про впевненість, що близькі будуть в теплі. Що так потрібна фронту зброя буде виготовлена. А ще можливість своєчасно почути втомлене та водночас радісне "Зі мною все гаразд"", — повідомив Шмигаль.

Денис Шмигаль подякував працівникам галузі за самовіддану працю, яка допомагає державі вистояти у надскладних умовах війни, а також вшанував пам’ять енергетиків, які загинули внаслідок ворожих ударів, виконуючи свій обов’язок.

