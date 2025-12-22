Видео
Україна
День энергетика — Шмыгаль отметил роль отрасли в войне

День энергетика — Шмыгаль отметил роль отрасли в войне

Ua ru
Дата публикации 22 декабря 2025 09:22
День энергетика в Украине — Денис Шмыгаль поздравил работников
Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль поздравил работников энергетической отрасли с профессиональным праздником и отметил их ключевую роль для страны в условиях войны. Он отметил, что пока украинские военные на фронте защищают государство ради тех, кто ждет дома, в тылу жизнь продолжается благодаря людям, которые обеспечивают дома светом и теплом

Об этом Денис Шмыгаль сообщил в Telegram.

Глава правительства отметил, что энергетики ежедневно и каждую ночь выполняют свою работу, часто под обстрелами, не позволяя врагу погрузить страну в темноту и холод. Каждая восстановленная линия электропередач и каждый километр сети, по его словам, является доказательством стойкости и силы украинского духа.

"Это не только о комфорте. Это также об уверенности, что близкие будут в тепле. Что так нужное фронту оружие будет изготовлено. А еще возможность своевременно услышать уставшее и одновременно радостное "Со мной все в порядке"", — сообщил Шмыгаль.

Денис Шмыгаль поблагодарил работников отрасли за самоотверженный труд, который помогает государству выстоять в сложнейших условиях войны, а также почтил память энергетиков, погибших в результате вражеских ударов, выполняя свой долг.

Напомним, недавно в Минэнергетики объяснили, сколько украинцев в среднем ежедневно без света из-за российских атак.

Также эксперты объяснили, сколько времени нужно на восстановление поврежденных подстанций после российских атак.

Денис Шмыгаль обстрелы праздник День энергетика энергетики
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
