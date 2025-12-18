Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Скільки триває ремонт підстанцій після атак — відповідь експерта

Скільки триває ремонт підстанцій після атак — відповідь експерта

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 12:30
Скільки часу потрібно для ремонту підстанцій після атак РФ — пояснення
Енергетики ремонтують електропідстанції. Ілюстративне фото: ДТЕК

Експертка з енергетики та генеральна менеджерка у сфері безпеки та стійкості DiXi Group Олена Лапенко пояснила, скільки часу необхідно для відновлення підстанцій після російських обстрілів. За її словами, наразі ремонт триває менш ніж місяць.

Про це Олена Лапенко сказала у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Реклама
Читайте також:

Скільки часу потрібно для ремонту підстанцій після обстрілів

Експертка пояснила, що пошкоджені внаслідок російських атак підстанції в Україні нині відновлюють у середньому протягом 21 доби, що значно швидше, ніж до повномасштабної війни та в країнах Європи.

Водночас за її словами, терміни ремонту залежать від регіону, адже у прифронтових областях через постійну небезпеку та обстріли роботи тривають довше, ніж у тилових містах.

"Раніше до 2022 року заміна трансформатора на підстанції займала 3 місяці, в країнах ЄС це займає 4 місяці, а ми навчилися це робити протягом 21 доби. Це дуже швидкий темп", — сказала експертка.

Однак вона зауважила, що термін відновлення також залежить від регіону, адже у прифронтових областях він вочевидь довший, ніж, наприклад, у Києві.

"Якщо це Чернігівська область, то кожної години там є "Шахеди". Тобто навіть завезти бригаду на ту територію, щоб замінити це обладнання, це дуже складно", — пояснила Лапенко.

Нещодавно експертка також розповіла, яка наразі ситуація в енергосистемі України та чого очікувати взимку.

Раніше прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила про наміри скоротити графіки відключень світла.

ремонт обстріли війна в Україні енергетика відключення світла графіки відключень світла
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації