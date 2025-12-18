Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня РФ атакувала Миколаївщину — область частково накрив блекаут

РФ атакувала Миколаївщину — область частково накрив блекаут

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 03:04
Обстріл Миколаївської області 18 грудня - регіон частково без світла
Дівчина зі свічкою під час відключення світла. Фото: freepik

Російські окупанти в ніч проти 18 грудня атакували Миколаївську область. Під удар потрапила енергетика, через що в регіоні місцями стався блекаут.

Про це у Facebook повідомляє мер Вознесенська Євген Величко і в Telegram пише глава Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Реклама
Читайте також:

Перші наслідки атаки по Миколаївщині в ніч проти 18 грудня

Мер Вознесенська розповів, що через ворожу атаку РФ у місті сталися проблеми з електропостачанням.

"Вознесенськ! Приліт по енергетичній інфраструктурі. Масштаби пошкоджень уточнюються. Відповідні служби працюють. Я на місці! Через пошкодження в енергосистемі вимушено відключено водопостачання на третьому мікрорайоні, у зв’язку із зупинкою очисних споруд", — написав Величко.

Трохи пізніше Віталій Кім підтвердив атаку по енергетиці уточнивши, в яких районах зникло світло.

"Вночі ворог атакував енергетичну інфраструктуру області. Внаслідок чого є знеструмлення населених пунктів у Вознесенському та Миколаївському районах. Станом на зараз без постраждалих", — розповів глава ОВА.

Нагадаємо, що пізно ввечері, 17 грудня, звуки вибухів пролунали у Черкасах. Ворог намагався атакувати місто дронами.

Також ми писали, що того ж вечора росіяни здійснили дронову атаку на Кривий Ріг. Внаслідок обстрілу виникли пожежі, пошкоджені будинки та є постраждалі.

обстріли Миколаївська область Віталій Кім війна в Україні відключення світла блекаут
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації