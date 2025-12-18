Обстріл Миколаївської області 18 грудня - регіон частково без світла

Дівчина зі свічкою під час відключення світла. Фото: freepik

Російські окупанти в ніч проти 18 грудня атакували Миколаївську область. Під удар потрапила енергетика, через що в регіоні місцями стався блекаут.

Про це у Facebook повідомляє мер Вознесенська Євген Величко і в Telegram пише глава Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Перші наслідки атаки по Миколаївщині в ніч проти 18 грудня

Мер Вознесенська розповів, що через ворожу атаку РФ у місті сталися проблеми з електропостачанням.

"Вознесенськ! Приліт по енергетичній інфраструктурі. Масштаби пошкоджень уточнюються. Відповідні служби працюють. Я на місці! Через пошкодження в енергосистемі вимушено відключено водопостачання на третьому мікрорайоні, у зв’язку із зупинкою очисних споруд", — написав Величко.

Трохи пізніше Віталій Кім підтвердив атаку по енергетиці уточнивши, в яких районах зникло світло.

"Вночі ворог атакував енергетичну інфраструктуру області. Внаслідок чого є знеструмлення населених пунктів у Вознесенському та Миколаївському районах. Станом на зараз без постраждалих", — розповів глава ОВА.

