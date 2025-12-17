Відео
Головна Новини дня РФ атакувала Кривий Ріг — є постраждалі, пошкоджено будинки

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 23:52
Обстріл Кривого Рогу 17 грудня - постраждали люди, пошкоджено будинки
Вибух у місті. Ілюстративне фото: kr.depo.ua

Росіяни пізно ввечері, 17 грудня, атакували дронами Кривий Ріг. Під удар потрапила житлова забудова, у місті є постраждалі.

Про це у Telegram заявив глава Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Читайте також:

Перші наслідки обстрілу Кривого Рогу ввечері 17 грудня

За словами у Вілкула, наразі вже почалася аварійно-рятувальна операція.

"Кривий Ріг. Шахедна атака. Є влучання в сектори житлової забудови. Приступили до аварійно-рятувальної операції. Є постраждалі", — написав він.

Оновлено о 23:59

Вілкул повідомив, що рятувальники вже гасять пожежі.

"Штаб допомоги людям розгортаємо у найближчій школі, там де і минулі рази — місцеві зрозуміють. Будівельні матеріали із матеріального резерву міста будуть десь за годину", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що цього вечора, починаючи приблизно з 23:00, у Кривому Розі було чути кілька серій вибухів. Росіяни неодноразово запустили в напрямку міста ударні безпілотники.

Також ми писали, що вдень, 17 грудня, окупанти атакували Запоріжжя, вдаривши по багатоповерхівці.

Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
