Обстріл Кривого Рогу 17 грудня - постраждали люди, пошкоджено будинки

РФ атакувала Кривий Ріг — є постраждалі, пошкоджено будинки
Росіяни пізно ввечері, 17 грудня, атакували дронами Кривий Ріг. Під удар потрапила житлова забудова, у місті є постраждалі.
Про це у Telegram заявив глава Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Перші наслідки обстрілу Кривого Рогу ввечері 17 грудня
За словами у Вілкула, наразі вже почалася аварійно-рятувальна операція.
"Кривий Ріг. Шахедна атака. Є влучання в сектори житлової забудови. Приступили до аварійно-рятувальної операції. Є постраждалі", — написав він.
Оновлено о 23:59
Вілкул повідомив, що рятувальники вже гасять пожежі.
"Штаб допомоги людям розгортаємо у найближчій школі, там де і минулі рази — місцеві зрозуміють. Будівельні матеріали із матеріального резерву міста будуть десь за годину", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що цього вечора, починаючи приблизно з 23:00, у Кривому Розі було чути кілька серій вибухів. Росіяни неодноразово запустили в напрямку міста ударні безпілотники.
Також ми писали, що вдень, 17 грудня, окупанти атакували Запоріжжя, вдаривши по багатоповерхівці.
