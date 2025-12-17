Вибухи у Кривому Розі 17 грудня через дрони

У Кривому Розі пролунали вибухи — що відомо
Вибухи у Кривому Розі пролунали прямо зараз, пізно ввечері 17 грудня. Ворог масовано атакує місто дронами.
Про це у Telegram повідомляє "Суспільне Новини" і канал Повітряних сил ЗСУ.
Звуки вибухів у Кривому Розі
"У Кривому Розі на Дніпропетровщині чути звук вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного", — йшлося у повідомленні о 23:01.
Пізніше місцеві пабліки повідомили, що приблизно о 23:25 у місті знову пролунала серія вибухів. Також у мережі публікують деякі кадри наслідків атаки і стверджують, що під ударом енергетика.
Перед цим, в обох випадках було відомо, що в напрямку міста летіли ударні БпЛА.
Наразі глава Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул підтвердив, що місто атакувади "Шахеди".
"Кривий Ріг. Шахедна атака. Є влучання в сектори житлової забудови. Приступили до аварійно-рятувальної операції. Є постраждалі", — написав він о 23:37.
Де оголосили тривогу
Станом на 23:42 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що зранку сьогодні, 17 грудня, в Одеській області теж лунали вибухи через атаку дронів.
Також ми писали, що вдень росіяни атакували Запоріжжя, вдаривши по житловому будинку.
