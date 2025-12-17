Вибухи у Кривому Розі 17 грудня через дрони

Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вибухи у Кривому Розі пролунали прямо зараз, пізно ввечері 17 грудня. Ворог масовано атакує місто дронами.

Про це у Telegram повідомляє "Суспільне Новини" і канал Повітряних сил ЗСУ.

Звуки вибухів у Кривому Розі

"У Кривому Розі на Дніпропетровщині чути звук вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного", — йшлося у повідомленні о 23:01.

Пізніше місцеві пабліки повідомили, що приблизно о 23:25 у місті знову пролунала серія вибухів. Також у мережі публікують деякі кадри наслідків атаки і стверджують, що під ударом енергетика.

Перед цим, в обох випадках було відомо, що в напрямку міста летіли ударні БпЛА.

Наразі глава Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул підтвердив, що місто атакувади "Шахеди".

"Кривий Ріг. Шахедна атака. Є влучання в сектори житлової забудови. Приступили до аварійно-рятувальної операції. Є постраждалі", — написав він о 23:37.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:42 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, що зранку сьогодні, 17 грудня, в Одеській області теж лунали вибухи через атаку дронів.

Також ми писали, що вдень росіяни атакували Запоріжжя, вдаривши по житловому будинку.