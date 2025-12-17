Взрывы в Кривом Роге 17 декабря из-за дронов

Срочная новость

Взрывы в Кривом Роге прогремели прямо сейчас, поздно вечером 17 декабря. Враг массированно атакует город дронами.

Об этом в Telegram сообщает "Суспільне Новини" и канал Воздушных сил ВСУ.

Звуки взрывов в Кривом Роге

"В Кривом Роге Днепропетровской области слышен звук взрыва, сообщают корреспонденты Общественного",- говорилось в сообщении в 23:01.

Позже местные паблики сообщили, что примерно в 23:25 в городе снова прозвучала серия взрывов. Также в сети публикуют некоторые кадры последствий атаки и утверждают, что под ударом энергетика.

Перед этим, в обоих случаях было известно, что в направлении города летели ударные БпЛА.

Сейчас глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил, что город атаковали "Шахеды".

"Кривой Рог. Шахедная атака. Есть попадания в сектора жилой застройки. Приступили к аварийно-спасательной операции. Есть пострадавшие", - написал он в 23:37.

Новость дополняется...