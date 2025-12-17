Російська армія влучила у житловий будинок на Запоріжжі

Наслідки удару РФ по жилому дому. Фото: Іван Федоров/Telegram

Начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив про те, що російські війська атакували Запоріжжя, вдаривши по житловому будинку. Він попередив, що поки повітряна тривога триває, потрібно перебувати у безпечних від обстрілів місцях, до її відбою.

Про це Іван Федоров повідомив в офіційному Telegram-каналі у середу, 17 грудня

Реклама

Читайте також:

Росія обстрілює Запоріжжя

Федоров в офіційному Telegram-канал начальника Запорізької ОВА опублікував наслідки влучання по жилому дому у Запоріжжі.

"Ворог також атакував один із обʼєктів інфраструктури Запоріжжя. Наслідки уточнюються. Загроза триває. Перебувайте в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги", — зазначив трохи згодом Федоров.

Нагадаємо, що на Одещині 17 грудня лунають вибухи — російські дрони атакують область.

Раніше ми також інформували, що у Херсоні 17 грудня війська РФ продовжили удари по об’єктах теплогенерації — відомо про гучні вибухи та масштабну пожежу.