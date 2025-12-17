Відео
Головна Новини дня Російська армія атакує Запоріжжя — є влучання у житловий будинок

Російська армія атакує Запоріжжя — є влучання у житловий будинок

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 11:59
Російська армія влучила у житловий будинок на Запоріжжі
Наслідки удару РФ по жилому дому. Фото: Іван Федоров/Telegram

Начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив про те, що російські війська атакували Запоріжжя, вдаривши по житловому будинку. Він попередив, що поки повітряна тривога триває, потрібно перебувати у безпечних від обстрілів місцях, до її відбою.

Про це Іван Федоров повідомив в офіційному Telegram-каналі у середу, 17 грудня 

Читайте також:

Росія обстрілює Запоріжжя

Федоров в офіційному Telegram-канал начальника Запорізької ОВА опублікував наслідки влучання по жилому дому у Запоріжжі. 

"Ворог також атакував один із обʼєктів інфраструктури Запоріжжя. Наслідки уточнюються. Загроза триває. Перебувайте в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги", — зазначив трохи згодом Федоров.

Нагадаємо, що на Одещині 17 грудня лунають вибухи — російські дрони атакують область. 

Раніше ми також інформували, що у Херсоні 17 грудня війська РФ продовжили удари по об’єктах теплогенерації — відомо про гучні вибухи та масштабну пожежу.

вибух Запорізька область обстріли Іван Федоров Запорізька ОВА
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
