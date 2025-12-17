Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Российская армия атакует Запорожье — есть попадание в жилой дом

Российская армия атакует Запорожье — есть попадание в жилой дом

Ua ru
Дата публикации 17 декабря 2025 11:59
Российская армия попала в жилой дом в Запорожье
Последствия удара РФ по жилому дому. Фото: Иван Федоров/Telegram

Начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил о том, что российские войска атаковали Запорожье, ударив по жилому дому. Он предупредил, что пока воздушная тревога продолжается, нужно находиться в безопасных от обстрелов местах, до ее отбоя.

Об этом Иван Федоров сообщил в официальном Telegram-канале в среду, 17 декабря

Реклама
Читайте также:

Россия обстреливает Запорожье

Федоров в официальном Telegram-канале начальника Запорожской ОВА опубликовал последствия попадания по жилому дому в Запорожье.

"Враг также атаковал один из объектов инфраструктуры Запорожья. Последствия уточняются. Угроза продолжается. Находитесь в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги", — отметил чуть позже Федоров.

Напомним, что в Одесской области 17 декабря раздаются взрывы — российские дроны атакуют область.

Ранее мы также информировали, что в Херсоне 17 декабря войска РФ продолжили удары по объектам теплогенерации— известно о громких взрывах и масштабном пожаре.

взрыв Запорожская область обстрелы Иван Федоров Запорожская ОВА
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации