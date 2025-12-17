Российская армия попала в жилой дом в Запорожье

Последствия удара РФ по жилому дому. Фото: Иван Федоров/Telegram

Начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил о том, что российские войска атаковали Запорожье, ударив по жилому дому. Он предупредил, что пока воздушная тревога продолжается, нужно находиться в безопасных от обстрелов местах, до ее отбоя.

Об этом Иван Федоров сообщил в официальном Telegram-канале в среду, 17 декабря

Реклама

Читайте также:

Россия обстреливает Запорожье

Федоров в официальном Telegram-канале начальника Запорожской ОВА опубликовал последствия попадания по жилому дому в Запорожье.

"Враг также атаковал один из объектов инфраструктуры Запорожья. Последствия уточняются. Угроза продолжается. Находитесь в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги", — отметил чуть позже Федоров.

Напомним, что в Одесской области 17 декабря раздаются взрывы — российские дроны атакуют область.

Ранее мы также информировали, что в Херсоне 17 декабря войска РФ продолжили удары по объектам теплогенерации— известно о громких взрывах и масштабном пожаре.