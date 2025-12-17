В Херсоне возможны перебои с теплоснабжением из-за обстрелов

Тушение пожара. Фото иллюстративное: ГСЧС

Российские войска продолжают систематические удары по объектам теплогенерации в Херсоне. Громкие взрывы и масштабный пожар возникли в городе утром в среду, 17 декабря.

Об этом сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Реклама

Читайте также:

Россияне массированно обстреливают Херсон

По его словам, в результате очередных атак существует угроза стабильной работе системы теплоснабжения. Глава ОВА подчеркнул, что российская армия целенаправленно наносит удары по гражданской инфраструктуре и продолжает террористическую тактику против мирного населения.

Александр Прокудин также обнародовал видео с места событий, на котором видны густые клубы дыма, поднимающиеся над городом. В то же время он не уточнил, какой именно объект подвергся удару и где именно возник масштабный пожар.

Напомним, 4 декабря стало известно, что Херсон остался без теплоснабжения из-за разрушенной ТЭЦ.

Также несколько дней назад в Херсоне возникли масштабные отключения электроэнергии из-за российских атак.