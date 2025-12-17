У Херсоні можливі перебої з теплопостачанням через обстріли

Гасіння пожежі. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські війська продовжують систематичні удари по об’єктах теплогенерації у Херсоні. Гучні вибухи та масштабна пожежа виникла у місті зранку у середу, 17 грудня.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Росіяни масовано обстрілюють Херсон

За його словами, внаслідок чергових атак існує загроза стабільній роботі системи теплопостачання. Очільник ОВА наголосив, що російська армія цілеспрямовано завдає ударів по цивільній інфраструктурі і продовжує терористичну тактику проти мирного населення.

Олександр Прокудін також оприлюднив відео з місця подій, на якому видно густі клуби диму, що здіймаються над містом. Водночас він не уточнив, який саме об’єкт зазнав удару та де саме виникла масштабна пожежа.

Нагадаємо, 4 грудня стало відомо, що Херсон залишився без теплопостачання через зруйновану ТЕЦ.

Також кілька днів тому у Херсоні виникли масштабні відключення електроенергії через російські атаки.