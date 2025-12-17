Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Росія бомбить Херсон — під атакою критичні об'єкти

Росія бомбить Херсон — під атакою критичні об'єкти

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 10:05
У Херсоні можливі перебої з теплопостачанням через обстріли
Гасіння пожежі. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські війська продовжують систематичні удари по об’єктах теплогенерації у Херсоні. Гучні вибухи та масштабна пожежа виникла у місті зранку у середу, 17 грудня.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Реклама
Читайте також:

Росіяни масовано обстрілюють Херсон

За його словами, внаслідок чергових атак існує загроза стабільній роботі системи теплопостачання. Очільник ОВА наголосив, що російська армія цілеспрямовано завдає ударів по цивільній інфраструктурі і продовжує терористичну тактику проти мирного населення.

Олександр Прокудін також оприлюднив відео з місця подій, на якому видно густі клуби диму, що здіймаються над містом. Водночас він не уточнив, який саме об’єкт зазнав удару та де саме виникла масштабна пожежа.

Нагадаємо, 4 грудня стало відомо, що Херсон залишився без теплопостачання через зруйновану ТЕЦ. 

Також кілька днів тому у Херсоні виникли масштабні відключення електроенергії через російські атаки.

Херсон пожежа обстріли Херсонська область критична інфраструктура війна
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації