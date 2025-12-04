Через атаки РФ зупинилася Херсонська ТЕЦ — що буде з теплопостачанням

Руйнування на енергооб'єкті. Фото ілюстративне: ДТЕК

Херсонська область опинилася в складних умовах через чергову хвилю російських обстрілів. Російські війська системно та інтенсивно били по Херсонській ТЕЦ унаслідок чого станція зазнала суттєвих руйнувань і поки не може забезпечувати населення теплом.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Російські війська системно знищували Херсонську ТЕЦ

Проти Херсонської ТЕЦ російські війська регулярно застосували дрони, артилерію та інш і види озброєння.

"Повністю цивільний об’єкт, який забезпечував містян теплом, зазнав серйозних руйнувань: пошкоджені приміщення і обладнання станції. Терористи вкотре воюють проти мирного населення. Через це роботу ТЕЦ призупинено. Без тепла залишилися 470 будинків — понад 40,5 тисячі абонентів", — повідомив Олександр Прокудін.

У регіоні почали підготовку до оперативної наради, де планують розглянути варіанти заміщення теплопостачання для всіх домогосподарств, що були під’єднані до станції.

Паралельно обласна влада веде перемовини з міжнародними партнерами. У них проситимуть, щоб ті допомогли забезпечити місто електричними обігрівачами та іншими засобами взимку. Для тих, хто потребує тимчасового укриття чи можливості зігрітися, у Херсоні продовжують працювати Пункти незламності.

Також для мешканців функціонує обласний контактний центр за номерами 0800 101 102 та 0800 330 951. Прокудін закликав жителів звертатися у разі потреби або виникнення питань щодо допомоги.

Нагадаємо, в Україні сьогодні, 4 грудня, діятиме серія графіків відключень електроенергії. В Укренерго назвали області, де найважча ситуація з енергопостачанням.

Також у Кривому Розі триває ліквідація наслідків удару Росії балістикою по місту. До лікарень звернулося іще кілька постраждалих.