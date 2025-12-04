Відео
Погодинні відключення сьогодні застосують всюди — що відомо

Дата публікації: 4 грудня 2025 10:28
В Україні діють погодинні відключення — стан мереж на 4 грудня
Ремонтні роботи на ЛЕП. Фото: УНІАН

В Україні станом на ранок 4 грудня енергосистема працює в умовах підвищеного навантаження через наслідки чергових ударів Росії по об’єктах інфраструктури. Через це сьогодні застосовуватимуться графіки відключень електроенергії.

Про це повідомили в пресслужбі Укренерго.

Читайте також:

Відключення електроенергії в Україні 4 грудня

Зараз найважча ситуація зберігається на Донеччині, де без електропостачання залишаються понад 60 тисяч споживачів. В Одеській області знеструмленими є більш як 51 тисяча абонентів, а на Дніпропетровщині електрики тимчасово немає у близько 1,6 тисячі домогосподарств. Бригади енергетиків продовжують відновлювальні роботи і працюють цілодобово для відновлення електроенергії.

null
Оперативні дані про роботу енергосистеми. Фото: Міненерго

У всіх регіонах країни сьогодні буде запроваджено погодинні вимкнення. Графіки діятимуть протягом усього дня і стосуються як побутових споживачів, так і промисловості, для якої додатково встановлять обмеження потужності. Актуальні графіки можна переглянути на офіційних ресурсах обленерго, які публікують усі зміни в режимах електропостачання.

Енергетики закликають до економного використання електроенергії упродовж доби у ранкові та вечірні пікові години.

Нагадаємо, стало відомо, якими будуть тарифи на електроенергію та інші комунальні послуги в грудні. 

В умовах відключень чимало українців користуються зарядними станціями — читайте, як порахувати потужність зарядної станції для оселі

електроенергія Укренерго ДТЕК відключення світла графіки відключень світла
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
