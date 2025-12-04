В Украине действуют почасовые отключения — состояние сетей на 4 декабря

Ремонтные работы на ЛЭП. Фото: УНИАН

В Украине по состоянию на утро 4 декабря энергосистема работает в условиях повышенной нагрузки из-за последствий очередных ударов России по объектам инфраструктуры. Из-за этого сегодня будут применяться графики отключений электроэнергии.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго.

Отключение электроэнергии в Украине 4 декабря

Сейчас самая тяжелая ситуация сохраняется в Донецкой области, где без электроснабжения остаются более 60 тысяч потребителей. В Одесской области обесточенными являются более 51 тысячи абонентов, а в Днепропетровской области электричества временно нет у около 1,6 тысячи домохозяйств. Бригады энергетиков продолжают восстановительные работы и работают круглосуточно для восстановления электроэнергии.

Оперативные данные о работе энергосистемы. Фото: Минэнерго

Во всех регионах страны сегодня будут введены почасовые отключения. Графики будут действовать в течение всего дня и касаются как бытовых потребителей, так и промышленности, для которой дополнительно установят ограничения мощности. Актуальные графики можно посмотреть на официальных ресурсах облэнерго, которые публикуют все изменения в режимах электроснабжения.

Энергетики призывают к экономному использованию электроэнергии в течение суток в утренние и вечерние пиковые часы.

