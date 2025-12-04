Видео
Україна
Видео

Почасовые отключения сегодня применят везде — что известно

Почасовые отключения сегодня применят везде — что известно

Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 10:28
В Украине действуют почасовые отключения — состояние сетей на 4 декабря
Ремонтные работы на ЛЭП. Фото: УНИАН

В Украине по состоянию на утро 4 декабря энергосистема работает в условиях повышенной нагрузки из-за последствий очередных ударов России по объектам инфраструктуры. Из-за этого сегодня будут применяться графики отключений электроэнергии.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго.

Читайте также:

Отключение электроэнергии в Украине 4 декабря

Сейчас самая тяжелая ситуация сохраняется в Донецкой области, где без электроснабжения остаются более 60 тысяч потребителей. В Одесской области обесточенными являются более 51 тысячи абонентов, а в Днепропетровской области электричества временно нет у около 1,6 тысячи домохозяйств. Бригады энергетиков продолжают восстановительные работы и работают круглосуточно для восстановления электроэнергии.

null
Оперативные данные о работе энергосистемы. Фото: Минэнерго

Во всех регионах страны сегодня будут введены почасовые отключения. Графики будут действовать в течение всего дня и касаются как бытовых потребителей, так и промышленности, для которой дополнительно установят ограничения мощности. Актуальные графики можно посмотреть на официальных ресурсах облэнерго, которые публикуют все изменения в режимах электроснабжения.

Энергетики призывают к экономному использованию электроэнергии в течение суток в утренние и вечерние пиковые часы.

Напомним, стало известно, какими будут тарифы на электроэнергию и другие коммунальные услуги в декабре.

В условиях отключений немало украинцев пользуются зарядными станциями — читайте, как посчитать мощность зарядной станции для дома.

электроэнергия Укрэнерго ДТЭК отключения света графики отключений света
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
