Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Кривому Розі зросла кількість постраждалих від атаки Росії

У Кривому Розі зросла кількість постраждалих від атаки Росії

Ua ru
Дата публікації: 4 грудня 2025 10:58
Вілкул розповів про атаку РФ на Кривий Ріг 3 грудня
Медики надають допомогу постраждалим. Фото: ДСНС України

У Кривому Розі досі ліквідовують наслідки вчорашнього російського удару балістичною ракетою "Іскандер". Ціллю стала адміністративна будівля у щільно забудованому районі.

Про масштаби руйнувань у прямому ефірі Ранок.LIVE повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Реклама
Читайте також:

В Кривому Розі ліквідовують наслідки атаки Росії 3 грудня

Олександр Вілкул заявив, що удар по місту був завданий саме балістичним боєприпасом, що одразу встановили фахівці. Вибухова хвиля зачепила навколишні житлові квартали, через що значних пошкоджень зазнали 15 багатоповерхових будинків. Частина з них отримала серйозні руйнування. Крім того, постраждали 29 приватних будинків у секторі малоповерхової забудови.

"Шестеро людей поранені. З них четверо знаходяться в лікарні. Двоє лікуються амбулаторно. Найменшій дівчинці три роки. Її життю нічого не загрожує. Їй надана вся необхідна допомога. Відразу був розгорнутий штаб", — розповів Вілкул.

Постраждалі мешканці подають заяви на матеріальну допомогу від міста. Як пояснив Вілкул, компенсації розраховують індивідуально відповідно до масштабу завданих збитків. Якщо пошкоджене одне вікно, виплачують суму на його відновлення, а якщо їх п’ять — компенсують вартість усіх п’яти.

Суми можуть різнитися від кількох тисяч гривень до сум близько ста тисяч, залежно від характеру руйнувань. Після подання заяви працює комісія, яка складає акт пошкоджень, і після завершення формальних процедур гроші виплачують протягом приблизно тижня.

Нагадаємо, цієї ночі, 4 грудня, в Одесі лунали гучні вибухи через російську атаку.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили про результати відбиття російської повітряної атаки за минулу добу. 

Кривий Ріг Дніпропетровська область обстріли війна в Україні балістичні ракети
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації