Вілкул розповів про атаку РФ на Кривий Ріг 3 грудня

Медики надають допомогу постраждалим. Фото: ДСНС України

У Кривому Розі досі ліквідовують наслідки вчорашнього російського удару балістичною ракетою "Іскандер". Ціллю стала адміністративна будівля у щільно забудованому районі.

Про масштаби руйнувань у прямому ефірі Ранок.LIVE повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Реклама

Читайте також:

В Кривому Розі ліквідовують наслідки атаки Росії 3 грудня

Олександр Вілкул заявив, що удар по місту був завданий саме балістичним боєприпасом, що одразу встановили фахівці. Вибухова хвиля зачепила навколишні житлові квартали, через що значних пошкоджень зазнали 15 багатоповерхових будинків. Частина з них отримала серйозні руйнування. Крім того, постраждали 29 приватних будинків у секторі малоповерхової забудови.

"Шестеро людей поранені. З них четверо знаходяться в лікарні. Двоє лікуються амбулаторно. Найменшій дівчинці три роки. Її життю нічого не загрожує. Їй надана вся необхідна допомога. Відразу був розгорнутий штаб", — розповів Вілкул.

Постраждалі мешканці подають заяви на матеріальну допомогу від міста. Як пояснив Вілкул, компенсації розраховують індивідуально відповідно до масштабу завданих збитків. Якщо пошкоджене одне вікно, виплачують суму на його відновлення, а якщо їх п’ять — компенсують вартість усіх п’яти.

Суми можуть різнитися від кількох тисяч гривень до сум близько ста тисяч, залежно від характеру руйнувань. Після подання заяви працює комісія, яка складає акт пошкоджень, і після завершення формальних процедур гроші виплачують протягом приблизно тижня.

Нагадаємо, цієї ночі, 4 грудня, в Одесі лунали гучні вибухи через російську атаку.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили про результати відбиття російської повітряної атаки за минулу добу.