Вилкул рассказал об атаке РФ на Кривой Рог 3 декабря

В Кривом Роге до сих пор ликвидируют последствия вчерашнего российского удара баллистической ракетой "Искандер". Целью стало административное здание в плотно застроенном районе.

О масштабах разрушений в прямом эфире Ранок.LIVE сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул.

Александр Вилкул заявил, что удар по городу был нанесен именно баллистическим боеприпасом, что сразу установили специалисты. Взрывная волна задела окружающие жилые кварталы, из-за чего значительные повреждения получили 15 многоэтажных домов. Часть из них получила серьезные разрушения. Кроме того, пострадали 29 частных домов в секторе малоэтажной застройки.

"Шесть человек ранены. Из них четверо находятся в больнице. Двое лечатся амбулаторно. Самой маленькой девочке три года. Ее жизни ничего не угрожает. Ей оказана вся необходимая помощь. Сразу был развернут штаб",- рассказал Вилкул.

Пострадавшие жители подают заявления на материальную помощь от города. Как пояснил Вилкул, компенсации рассчитывают индивидуально в соответствии с масштабом нанесенного ущерба. Если повреждено одно окно, выплачивают сумму на его восстановление, а если их пять — компенсируют стоимость всех пяти.

Суммы могут отличаться от нескольких тысяч гривен до сумм около ста тысяч, в зависимости от характера разрушений. После подачи заявления работает комиссия, которая составляет акт повреждений, и после завершения формальных процедур деньги выплачивают в течение примерно недели.

