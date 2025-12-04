Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Кривом Роге возросло количество пострадавших от атаки России

В Кривом Роге возросло количество пострадавших от атаки России

Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 10:58
Вилкул рассказал об атаке РФ на Кривой Рог 3 декабря
Медики оказывают помощь пострадавшим. Фото: ГСЧС Украины

В Кривом Роге до сих пор ликвидируют последствия вчерашнего российского удара баллистической ракетой "Искандер". Целью стало административное здание в плотно застроенном районе.

О масштабах разрушений в прямом эфире Ранок.LIVE сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул.

Реклама
Читайте также:

В Кривом Роге ликвидируют последствия атаки России 3 декабря

Александр Вилкул заявил, что удар по городу был нанесен именно баллистическим боеприпасом, что сразу установили специалисты. Взрывная волна задела окружающие жилые кварталы, из-за чего значительные повреждения получили 15 многоэтажных домов. Часть из них получила серьезные разрушения. Кроме того, пострадали 29 частных домов в секторе малоэтажной застройки.

"Шесть человек ранены. Из них четверо находятся в больнице. Двое лечатся амбулаторно. Самой маленькой девочке три года. Ее жизни ничего не угрожает. Ей оказана вся необходимая помощь. Сразу был развернут штаб",- рассказал Вилкул.

Пострадавшие жители подают заявления на материальную помощь от города. Как пояснил Вилкул, компенсации рассчитывают индивидуально в соответствии с масштабом нанесенного ущерба. Если повреждено одно окно, выплачивают сумму на его восстановление, а если их пять — компенсируют стоимость всех пяти.

Суммы могут отличаться от нескольких тысяч гривен до сумм около ста тысяч, в зависимости от характера разрушений. После подачи заявления работает комиссия, которая составляет акт повреждений, и после завершения формальных процедур деньги выплачивают в течение примерно недели.

Напомним, этой ночью, 4 декабря, в Одессе раздавались громкие взрывы из-за российской атаки.

В Воздушных силах ВСУ сообщили о результатах отражения российской воздушной атаки за минувшие сутки.

Кривой Рог Днепропетровская область обстрелы война в Украине баллистические ракеты
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации