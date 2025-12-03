Росіяни балістикою атакували Кривий Ріг — є влучання

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС/Telegram

У середу ввечері, 3 грудня, російські окупанти балістикою атакували Кривий Ріг. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено багатоповерхівки, відомо про щонайменше одну поранену жінку.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram.

Атака РФ на Кривий Ріг 3 грудня — що відомо

Сьогодні, 3 грудня, російська війська балістикою атакували Кривий Ріг. Зафіксовано влучання, поранено жінку.

Також пошкоджено низку багатоповерхівок — пожежу ліквідовано.

"Росіяни балістикою атакували Кривий Ріг. Зафіксовано влучання, поранено жінку. Влучання балістикою, попередньо Іскандер-М, в адміністративну будівлю.

Багато пошкоджених багатоповерхівок. Штаб розгортаємо у школі навпроти будівлі влучання. Попередньо одна жінка поранена, не важка. Пожежу ліквідовано. Усі працюємо на місці", — поінформував Вілкул.

Скриншот повідомлення Вілкула/Telegram

Нагадаємо, що 3 грудня російські війська завдали ударів по Харкову — лунали потужні вибухи.

Також у ніч проти 3 грудня окупати атакували Одеську область.