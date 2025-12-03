Росіяни балістикою атакували Кривий Ріг — є влучання

РФ балістикою атакувала Кривий Ріг — пошкоджено багатоповерхівки
У середу ввечері, 3 грудня, російські окупанти балістикою атакували Кривий Ріг. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено багатоповерхівки, відомо про щонайменше одну поранену жінку.
Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram.
Атака РФ на Кривий Ріг 3 грудня — що відомо
Сьогодні, 3 грудня, російська війська балістикою атакували Кривий Ріг. Зафіксовано влучання, поранено жінку.
Також пошкоджено низку багатоповерхівок — пожежу ліквідовано.
"Росіяни балістикою атакували Кривий Ріг. Зафіксовано влучання, поранено жінку. Влучання балістикою, попередньо Іскандер-М, в адміністративну будівлю.
Багато пошкоджених багатоповерхівок. Штаб розгортаємо у школі навпроти будівлі влучання. Попередньо одна жінка поранена, не важка. Пожежу ліквідовано. Усі працюємо на місці", — поінформував Вілкул.
Нагадаємо, що 3 грудня російські війська завдали ударів по Харкову — лунали потужні вибухи.
Також у ніч проти 3 грудня окупати атакували Одеську область.
