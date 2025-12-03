Видео
Главная Новости дня РФ баллистикой атаковала Кривой Рог — повреждены многоэтажки

РФ баллистикой атаковала Кривой Рог — повреждены многоэтажки

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 18:28
Россияне баллистикой атаковали Кривой Рог — есть попадания
Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС/Telegram

В среду вечером, 3 декабря, российские оккупанты баллистикой атаковали Кривой Рог. В результате вражеского обстрела повреждены многоэтажки, известно по меньшей мере об одной раненой женщине.

Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram.

Читайте также:

Атака РФ на Кривой Рог 3 декабря — что известно

Сегодня, 3 декабря, российские войска баллистикой атаковали Кривой Рог. Зафиксировано попадание, ранена женщина.

Также поврежден ряд многоэтажек — пожар ликвидирован.

"Россияне баллистикой атаковали Кривой Рог. Зафиксировано попадание, ранена женщина. Попадание баллистикой, предварительно Искандер-М, в административное здание.

Много поврежденных многоэтажек. Штаб разворачиваем в школе напротив здания попадания. Предварительно одна женщина ранена, не тяжелая. Пожар ликвидирован. Все работаем на месте", — проинформировал Вилкул.

Атака РФ на Кривий Ріг 3 грудня
Скриншот сообщения Вилкула/Telegram

Напомним, что 3 декабря российские войска нанесли удары по Харькову — раздавались мощные взрывы.

Также в ночь на 3 декабря оккупанты атаковали Одесскую область.

Кривой Рог обстрелы война в Украине атака балистическая атака пострадавшие
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
