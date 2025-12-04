Видео
Херсон остался без теплоснабжения — Россия уничтожила ТЭЦ

Херсон остался без теплоснабжения — Россия уничтожила ТЭЦ

Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 12:33
Из-за атаки РФ остановилась Херсонская ТЭЦ — что будет с теплоснабжением
Разрушения на энергообъекте. Фото иллюстративное: ДТЭК

Херсонская область оказалась в сложных условиях из-за очередной волны российских обстрелов. Российские войска системно и интенсивно били по Херсонской ТЭЦ вследствие чего станция претерпела существенные разрушения и пока не может обеспечивать население теплом.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Читайте также:

Российские войска системно уничтожали Херсонскую ТЭЦ

Против Херсонской ТЭЦ российские войска регулярно применяли дроны, артиллерию и другие виды вооружения.

"Полностью гражданский объект, который обеспечивал горожан теплом, подвергся серьезным разрушениям: повреждены помещения и оборудование станции. Террористы в очередной раз воюют против мирного населения. Из-за этого работа ТЭЦ приостановлена. Без тепла остались 470 домов — более 40,5 тысячи абонентов", — сообщил Александр Прокудин.

В регионе начали подготовку к оперативному совещанию, где планируют рассмотреть варианты замещения теплоснабжения для всех домохозяйств, которые были подключены к станции.

Параллельно областная власть ведет переговоры с международными партнерами. У них будут просить, чтобы те помогли обеспечить город электрическими обогревателями и другими средствами зимой. Для тех, кто нуждается во временном укрытии или возможности согреться, в Херсоне продолжают работать Пункты несокрушимости.

Также для жителей функционирует областной контактный центр по номерам 0800 101 102 и 0800 330 951. Прокудин призвал жителей обращаться в случае необходимости или возникновения вопросов о помощи.

Напомним, в Украине сегодня, 4 декабря, будет действовать серия графиков отключений электроэнергии. В Укрэнерго назвали области, где самая тяжелая ситуация с энергоснабжением.

Также в Кривом Роге продолжается ликвидация последствий удара России баллистикой по городу. В больницы обратилось еще несколько пострадавших.

Харьков обстрелы ТЭЦ теплоснабжение разрушения
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
