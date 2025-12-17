Обстрел Кривого Рога 17 декабря - пострадали люди, повреждены дома

Срочная новость

Россияне поздно вечером, 17 декабря, атаковали дронами Кривой Рог. Под удар попала жилая застройка, в городе есть пострадавшие.

Об этом в Telegram заявил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Реклама

Читайте также:

Первые последствия обстрела Кривого Рога вечером 17 декабря

По словам у Вилкула, сейчас уже началась аварийно-спасательная операция.

"Кривой Рог. Шахедная атака. Есть попадания в секторы жилой застройки. Приступили к аварийно-спасательной операции. Есть пострадавшие", - написал он.

Напомним, что этим вечером, начиная примерно с 23:00, в Кривом Роге было слышно несколько серий взрывов. Россияне неоднократно запустили в направлении города ударные беспилотники.

Новость дополняется...