Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня РФ атаковала Кривой Рог - есть пострадавшие, повреждены дома

РФ атаковала Кривой Рог - есть пострадавшие, повреждены дома

Ua ru
Дата публикации 17 декабря 2025 23:52
Обстрел Кривого Рога 17 декабря - пострадали люди, повреждены дома
Срочная новость

Россияне поздно вечером, 17 декабря, атаковали дронами Кривой Рог. Под удар попала жилая застройка, в городе есть пострадавшие.

Об этом в Telegram заявил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Реклама
Читайте также:

Первые последствия обстрела Кривого Рога вечером 17 декабря

По словам у Вилкула, сейчас уже началась аварийно-спасательная операция.

"Кривой Рог. Шахедная атака. Есть попадания в секторы жилой застройки. Приступили к аварийно-спасательной операции. Есть пострадавшие", - написал он.

Напомним, что этим вечером, начиная примерно с 23:00, в Кривом Роге было слышно несколько серий взрывов. Россияне неоднократно запустили в направлении города ударные беспилотники.

Новость дополняется...

Кривой Рог обстрелы дрон Шахид-136 война в Украине разрушения пострадавшие
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации