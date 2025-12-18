Обстрел Николаевской области 18 декабря - регион частично без света

Срочная новость

Российские оккупанты в ночь на 18 декабря атаковали Николаевскую область. Под удар попала энергетика, из-за чего в регионе местами произошел блэкаут.

Об этом в Facebook сообщает мэр Вознесенска Евгений Величко и в Telegram пишет глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

Мэр Вознесенска рассказал, что из-за вражеской атаки РФ в городе произошли проблемы с электроснабжением.

"Вознесенск! Прилет по энергетической инфраструктуре. Масштабы повреждений уточняются. Соответствующие службы работают. Я на месте! Из-за повреждений в энергосистеме вынужденно отключено водоснабжение на третьем микрорайоне, в связи с остановкой очистных сооружений", - написал Величко.

Чуть позже Виталий Ким подтвердил атаку по энергетике уточнив, в каких районах пропал свет.

"Ночью враг атаковал энергетическую инфраструктуру области. В результате чего есть обесточивание населенных пунктов в Вознесенском и Николаевском районах. По состоянию на сейчас без пострадавших", - рассказал глава ОГА.